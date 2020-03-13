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13.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

YEŞİLÇAY’DAN ’AVRAT OTU’ SERGİSİ

Nurgül Yeşilçay’ın kadın konulu eserlerinden oluşan ilk kişisel sergisi ‘Avrat Otu’nun açılışı, cemiyet, iş ve sanat dünyasından isimleri, bir araya getirdi

YEŞİLÇAY’DAN ’AVRAT OTU’ SERGİSİ

Nurgül Yeşilçay’ın dört yıldır üzerinde çalıştığı ilk kişisel sergisi ‘Avrat Otu’, Anemas Zindanları’nda gerçekleştirilen özel bir davetle
sanatseverlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür AŞ’nin desteğiyle gerçekleşen serginin açılışına, Ümit-Cem Boyner, Eda Kosif, Belçim Bilgin, Necati Kocabay, Arzum Onan ve Ezgi Asaroğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Deniz, ‘Yarına Tek Bilet’ filmindeki rol arkadaşı Metin Akdülger’le aşk yaşadığı haberlerine, “Projeden sonra o haberler çıkmaya başladı. Öyle bir şey yok. Yalnızım, biri olursa görürsünüz” diyerek, iddiaları yalanladı.
Serginin satışından elde edilen gelir, ÇABA Derneği’ne bağışlanacak ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirilecek.

 

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