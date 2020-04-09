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09.04.2020 - 08:38 |

Yeşim Salkım: Whitney Houston’la anneliği konuştuk

Yeşim Salkım önceki gün Instagram’dan dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston’la çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Yeşim Salkım: Whitney Houston’la anneliği konuştuk

Salkım, evde kaldığı bu günlerde arşivini yeniden düzenlediğini söyledi: “Yıl 2000... Whitney Houston eşiyle özel bir gece için İstanbul’a gelmişti. O gece uzun uzun sohbet ettik. Şarkıcılıktan çok anneliği konuştuk. Benim en hayran olduğum kadın” dedi.

 

 

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