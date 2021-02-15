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15.02.2021 - 20:08 |

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, biyografisi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde yıldızı parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy dizileri araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakteri ile ekrana gelecek Atiksoy, birçok başarılı yapımda yer aldı. Son dönemde Berk Oktay ile gündeme geliyor. Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı...

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, biyografisi
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Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğu ile dikkatleri çeken isimlerden. İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan genç oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de eğitimini sürdürdü. Oyla Bir Geçer Zaman ki dizisinde öne çıkarak adından söz ettirmişti. Son dönemde ise Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat verecek. 

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim İşte, biyografisi

DİZİLERİ

2019-2020 Şampiyon - Suna

2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak

2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine 

2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra

2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay 

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer 

2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil 

2008 Kayıp Prenses - Defne 

2008 Gazi - Leyla/Aslı 

2008 Miras - İrem - Film

2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları 

2006 Ah İstanbul - Ahu 

2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo 

2006 Emret Komutanım - hemşire kız 

2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen 

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

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