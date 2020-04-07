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07.04.2020 - 13:27 |

Zac Efron: Bir daha asla öyle vücut istemem!

Sahil Güvenlik filminde rol alan ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Zac Efron, öyle bir vücudun gerçek olmadığını söyleyerek "Pişmanım, bir daha asla öyle bir vücut istemem" dedi.

Zac Efron: Bir daha asla öyle vücut istemem!

Oyuncu Zac Efron, bir YouTube kanalında yayınlanan programda, Sahil Güvenlik (Baywatch) filmi için kas yaptığı vücudundan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

1990’lara damgasını vuran Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin 2017’de çekilen film versiyonunda başrolde yer alan ve kaslarıyla dikkat çeken Efron, filmdeki vücuduna bir daha asla dönmek istemediğini söyledi.

O vücuda sahip olabilmek için zor günler geçirdiğini anlatan oyuncu, “Kafayı yemiştim. Delirmiş gibi vücudum için gerekli suyu, vücudumdan atmak için çaba sarfediyordum. Bu çok aptalcaydı” dedi.

 

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