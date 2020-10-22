22.10.2020 - 13:37 |
Zehra Çilingiroğlu: Benden daha dikkatlisini göremezsiniz
Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.
Uzun zamandır alışveriş yapmadığını söyleyen Zehra Çilingiroğlu, "Hem dostlarımı gördüm hem de mağazaları gezme fırsatı buldum" dedi.
Çilingiroğlu, "Sosyal mesafeme ve maskemi takmaya özen gösteriyorum ama arkadaşlar beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. spor yaparken de takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz" şeklinde konuştu.