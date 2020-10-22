Zehra Çilingiroğlu: Benden daha dikkatlisini göremezsiniz

Uzun zamandır alışveriş yapmadığını söyleyen Zehra Çilingiroğlu, "Hem dostlarımı gördüm hem de mağazaları gezme fırsatı buldum" dedi.

Çilingiroğlu, "Sosyal mesafeme ve maskemi takmaya özen gösteriyorum ama arkadaşlar beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. spor yaparken de takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz" şeklinde konuştu.