Zendaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Zendaya anlamı nedir? Oynadığı dizi ve filmler

Zendaya'da büyük başarı. Sanat dünyasının en prestijli ödüllerinden Emmy Ödüllerine aday olan Zendaya, Euphoria dizisindeki rolüyle en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü kazandı ve bu ödülü kazanan en genç kadın oyuncu oldu...



ZENDAYA KİMDİR?



Zendaya Maree Stoermer Coleman (d. 1 Eylül 1996), Zendaya diye bilinir, Amerikalı genç oyuncu, şarkıcı, dansçı ve modeldir. Kariyerine genç yaşta Future Shock Oakland adlı bir dans grubuyla, Orinda Kaliforniya Shakespeare Tiyatrosu, Oakland School'un for the Arts ve Call Shakes' in yaz konservatuvarı programı çalışmalarının bir parçası olarak başladı. Genç yaşlardayken Katy Perry'nin hit single'ı olan Hot n Cold klibinin Kidz Bop versiyonunda oynadı. Profesyonel kariyerine Macy's, Mervyn's ve Old Navy'de çalışarak başladı.

2009'da, Haydi Çalkala olarak bilinen Disney Channel dizisinde Rocky Blue rolünde oynamak için seçmelere katılmıştır. Dizi de söylediği şarkılardan birkaçı single olarak yayınlandı. Ayrıca o yıl, Swag It Out'un tanıtım videosunu yayınladı. Zendaya Haydi Çalkala'daki başarısıyla kazandığı parayı Make Your Mark: Ultimate Dance Off 2011'na yatırmıştır. 2012 Disney Channel orijinal filmi olan Frenemies'te Bella Thorne'la birlikte rol aldı. O yıl, Zendaya'nın daha fazlası Haydi Çalkala'nın 2. Sezonunda ve Shake It Up: Live 2 Dance'ta yayınlanmıştır. Disney' le Hollywood Records mührü taşıyan bir anlaşma imzaladıktan sonra, ilk solo albümü için çalışmaya başladı.

2013'ün başlarında, Zendaya Dancing With the Stars'ın 16. Sezonuna şovun en genç yarışmacısı olarak katıldı ve ikinci oldu. O Temmuz, Haydi Çalkala'nın bitirilmesine karar verildi ve ilerleyen aylarda Between U and Me kitabı ve başlangıç albümü Zendaya yayınlandı. Albümün teklisi Replay 16 Temmuz 2013'te yayınlandı ve Bilboard Hot 100'de 40., Yeni Zelanda'da 18. oldu ve 30 temmuz 2014'te RIAA tarafından platin olarak belgelendi. Kendi adını taşıyan albümü 17 Eylül'de yayınlandı ve Billboard 200'de 51'e ulaştı. Zendaya'nın ilk solo filmi olan Zapped 2014 yılında yayınlandı. Ayrıca 2016'nın Mart ayında ise kendisinin Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde başrollerden biri olduğu ve Michelle karakterini canlandıracağı açıklandı. Yeni Spider Man filmi 2017 Temmuz ayında çıkacağı da duyuruldu. Zendaya, Shake It Up dizisi bittikten 1,5 yıl kadar sonra K.C Undercover adlı diziyle ekranlara başrol olarak hızlı bir geri dönüş yaptı. 2019 yılında HBO'nun gençlik dizisi Euphoria'da başrol olarak Rue Bennet karakterini canlandırdı.