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HaberlerMagazin Haberleri Zerrin Tekindor: Hira'yla çalışmayı çok seviyorum!
11.05.2020 - 12:26 |

Zerrin Tekindor: Hira'yla çalışmayı çok seviyorum!

Usta oyuncu Zerrin Tekindor, modacı Gamze Saraçoğlu’nun sosyal medyadaki canlı yayınına katıldı.

Zerrin Tekindor: Hira'yla çalışmayı çok seviyorum!
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Karantina sonrası ilk kez tek kişilik bir oyunda oynayacağını söyleyen Tekindor, “Çok farklı bir oyun olacak. Eylül gibi çalışmalara başlayacağız. Bunları düşünmek bile kendimizi iyi hissettiriyor" dedi.

Öte yandan yeni projesinde de oğlu Hira ile çalışacağını söyleyen Tekindor, "Bu oğlum Hira’yla üçüncü oyunum olacak. Onunla çalışmayı çok seviyorum. Kendimi rahat ve güvende hissediyorum. Çünkü detaylara çok dikkat ediyor ve disiplinli” diye konuştu.

Zerrin Tekindor: Hirayla çalışmayı çok seviyorum

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