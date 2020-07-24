24.07.2020 - 18:48 |
Ziynet Sali'den 'hamile' iddiasına cevap
Ziynet Sali (45), gitarist Erkan Erzurumlu (35) ile Eylül 2019'da Kıbrıs'ta nikah masasına oturmuştu. Şarkıcı, aralık ayında da "Bir an önce anne olmak istiyorum. Eşim de çocukları seviyor. Erkan beni hayalime kavuşturacak" demişti.
Sosyal medyada Ziynet Sali'nin üç haftalık hamile olduğu iddia edildi. Ancak Ziynet Sali, hayranlarını sevince boğan bu haberi yalanladı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.