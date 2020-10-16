Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi hangi gelin oldu, 15 bin lirayı kim aldı?

Gündüz kuşağı programları arasında ilgi gören yarışmalardan biri olan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı beş gelin ve beş kaynanın mücadele ettiği yarışmada haftanın sonunda bir gelin 15 bin TL'lik para ödülünü kazanıyor. Peki bugün yaşanan final gününden sonra kim birinci oldu? Haftanın en yüksek puanını hangi gelin topladı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması şu an yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.