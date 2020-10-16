16.10.2020 - 18:32 |
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi hangi gelin oldu, 15 bin lirayı kim aldı?
Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki finali sona erdi. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen gelinlerin yemek yaptığı, kaynanaların lezzetlere puan verdiği yarışmada 15 Bin TL kimin oldu? FOX TV'nin beğeniyle izlenilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? İşte bu hafta birin olan gelin...
Gündüz kuşağı programları arasında ilgi gören yarışmalardan biri olan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı beş gelin ve beş kaynanın mücadele ettiği yarışmada haftanın sonunda bir gelin 15 bin TL'lik para ödülünü kazanıyor. Peki bugün yaşanan final gününden sonra kim birinci oldu? Haftanın en yüksek puanını hangi gelin topladı?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması şu an yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.