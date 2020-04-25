7 Nerenin Plakası? Antalya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 07 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 07 nerenin plakası? İşte 07 plaka numarasına dair tüm detaylar.
07 Hangi İlin Plakası?
07 Antalya Plakasıdır.
Antalya merkez, Akseki ilçesi, Alanya ilçesi, Manavgat ilçesi, Elmalı ilçesi, Korkuteli ilçesi, Finike ilçesi, Gazipaşa ilçesi, Kumluca ilçesi, Kaş ilçesi, Serik ilçesi, Demre ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Antalya Merkez Plaka Harf Grupları:
07 A 0001 – 07 A 9950
07 A 9951 – 07 A 9970
07 AB 001 – 07 AZ 999
07 C 0001 – 07 C 1230
07 CAA 01 – 07 CZZ 99
07 D 0001 – 07 D 9999
07 DA 001 – 07 DZ 999
07 EA 001 – 07 EZ 999
07 F 0001 – 07 F 9999
07 FA 001 – 07 FZ 999
07 HA 001 – 07 HZ 999
07 KA 001 – 07 KZ 999
07 M 0001 – 07 M 1616
07 MA 001 – 07 MB 999
07 S 0001 – 07 S 9999
07 SA 001 – 07 SZ 999
07 T 0001 – 07 T 5578
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 ZA 001 – 07 ZZ 999
07 Özel 001 – 07 Özel 999
07 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999
Akseki İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 A 9951 – 07 A 9970
07 B 0001 – 07 B 9999
07 BA 001 – 07 BZ 999
07 C 4476 – 07 C 4500
07 Özel 400 – 07 Özel 500
Alanya İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 E 0001 – 07 E 9999
07 H 0001 – 07 H 9999
07 N 0001 – 07 N 9999
07 NA 001 – 07 NZ 999
07 NAA 01 – 07 NZZ 99
Manavgat İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 J 0001 – 07 J 5000
07 JA 001 – 07 JZ 999
07 L 0001 – 07 L 9999
07 LA 001 – 07 LA 999
Elmalı İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 P 0001 – 07 P 9999
07 PA 001 – 07 PZ 999
Korkuteli İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 RA 001 – 07 RZ 999
Finike İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 TA 001 – 07 TZ 999
Gazipaşa İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 U 0001 – 07 U 9999
07 UA 001 – 07 UZ 999
Kumluca İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 V 0001 – 07 V 9999
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 VAA 01 – 07 VZZ 99
Kaş İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 Y 0001 – 07 Y 9999
Serik İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 YA 001 – 07 YZ 999
07 YAA 01 – 07 YZZ 99
Demre İlçesi Plaka Harf Grupları:
07 Z 0001 – 07 Z 9999