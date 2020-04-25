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25.04.2020 - 05:50 |

7 Nerenin Plakası? Antalya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 07 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 07 nerenin plakası? İşte 07 plaka numarasına dair tüm detaylar.

7 Nerenin Plakası? Antalya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

07 Hangi İlin Plakası?

07 Antalya Plakasıdır.

Antalya merkez, Akseki ilçesi, Alanya ilçesi, Manavgat ilçesi, Elmalı ilçesi, Korkuteli ilçesi, Finike ilçesi, Gazipaşa ilçesi, Kumluca ilçesi, Kaş ilçesi, Serik ilçesi, Demre ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Antalya Merkez Plaka Harf Grupları:

07 A 0001 – 07 A 9950
07 A 9951 – 07 A 9970
07 AB 001 – 07 AZ 999
07 C 0001 – 07 C 1230
07 CAA 01 – 07 CZZ 99
07 D 0001 – 07 D 9999
07 DA 001 – 07 DZ 999
07 EA 001 – 07 EZ 999
07 F 0001 – 07 F 9999
07 FA 001 – 07 FZ 999
07 HA 001 – 07 HZ 999
07 KA 001 – 07 KZ 999
07 M 0001 – 07 M 1616
07 MA 001 – 07 MB 999
07 S 0001 – 07 S 9999
07 SA 001 – 07 SZ 999
07 T 0001 – 07 T 5578
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 ZA 001 – 07 ZZ 999
07 Özel 001 – 07 Özel 999
07 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999

Akseki İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 A 9951 – 07 A 9970
07 B 0001 – 07 B 9999
07 BA 001 – 07 BZ 999
07 C 4476 – 07 C 4500
07 Özel 400 – 07 Özel 500

Alanya İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 E 0001 – 07 E 9999
07 H 0001 – 07 H 9999
07 N 0001 – 07 N 9999
07 NA 001 – 07 NZ 999
07 NAA 01 – 07 NZZ 99

Manavgat İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 J 0001 – 07 J 5000
07 JA 001 – 07 JZ 999
07 L 0001 – 07 L 9999
07 LA 001 – 07 LA 999

Elmalı İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 P 0001 – 07 P 9999
07 PA 001 – 07 PZ 999

Korkuteli İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 RA 001 – 07 RZ 999

Finike İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 TA 001 – 07 TZ 999

Gazipaşa İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 U 0001 – 07 U 9999
07 UA 001 – 07 UZ 999

Kumluca İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 V 0001 – 07 V 9999
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 VAA 01 – 07 VZZ 99

Kaş İlçesi Plaka Harf Grupları:


07 Y 0001 – 07 Y 9999

Serik İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 YA 001 – 07 YZ 999
07 YAA 01 – 07 YZZ 99

Demre İlçesi Plaka Harf Grupları:

07 Z 0001 – 07 Z 9999

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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