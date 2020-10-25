Futbolda kadınların zamanı

Kadın futbolunda son yıllardaki ilerleme, futbolun mucidi İngilizler’in de ‘topa girmesiyle’ iyice hız kazandı. İngiltere Futbol Federasyonu, ülkedeki kadın futbolunu kalkındırmak için kapsamlı bir 4 yıllık eylem planı oluşturdu. Sekiz ana başlıkta hedefler belirlendi ve bu hedeflere 2024’e dek varılması kararlaştırıldı.

‘Pozitif ayrımcılık’ ifadesine atıf yapılan projenin başlığı ‘İlham verici pozitif değişim’ olarak belirlendi. Geliştirilen yol haritası ülkedeki kadın futbolu için sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyor.

Aslında İngiltere’de bu konudaki hareketlenme bir yıl önce yavaş yavaş başlamıştı. Bu amaca ulaşmak için dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olarak kabul edilen Premier Lig’den faydalanıldı. Bazı kadınlar ligi maçları, Premier Lig maçlarının hemen öncesine konarak aynı stadyumda kadın maçlarına da ilgi oluşmasına çaba gösterildi.

Federasyon, sürdürülebilir bir gelişmeyi bazı temel ayaklar üzerine oturtmayı hedefliyor. Bunlardan bir tanesi fırsat eşitliği olarak öne çıkıyor. İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı’nın yakın bir zamanda büyük bir kupa kaldırması hedefi de, planlamanın en çarpıcı bölümlerinden birisi. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 52 sayfalık raporda, stratejinin ortaya konulduğu sekiz başlık şöyle:

KIZ ÇOCUKLARININ FUTBOLLA ERKEN YAŞTA BULUŞMALARI

Kız çocuklarının okul çağında futbola erişimi, erkek öğrencilerinki gibi kolay bir hale getirilecek. Okullarında ya da kulüplerde bunu zorlanmadan yapabilmelerinin koşulları oluşturulacak.

KULÜP OYUNCUSU OLMALARINA GİDEN YOL

Kız çocuklarının rekabet ve katılım konusunda eşitliğe sahip olmasıyla gelişimlerinin önündeki engeller kaldırılacak. Yetenekli isimlerin ulusal liglerde top koşturmalarına gidecek süreç için kendilerine rehberlik edilecek. Kulüplerle iş birliği yapılarak performans gelişimi olanaklı hale getirilecek.

ÜLKE ÖLÇEĞİNDE ELİT LİGLER VE MÜSABAKALAR

En iyi profesyonel kadın futbol liglerinin ülke içinde kurulması temin edilecek. Bunların, dünya çapındaki muadilleri içerisinde önemli bir yere sahip olması, ön sıralarda gelmesi sağlanacak.

İNGİLTERE’NİN BAŞARISI

Alt yaş kategorilerinde oynayanlardan A takımlarda top koşturanlara kadar, başarı için gerekli adımlar atılacak. Ülkenin büyük turnuvalarda başarılı olmasının ve kupa kazanmasının yolu açılacak.

KİTLE ÖNDERLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ

Yerellerde farklı toplulukların kanaat önderlerini, bölgelerinde futbolu organize etmeleri için teşvik etmek. Böylece ister eğlence, ister sağlıklı kalmak, isterse sosyalleşmek amacıyla yapılsın futbol herkes için ulaşılabilir hale getirilecek.

ANTRENÖRLÜKTE YÜKSEK STANDARTLAR

Becerikli antrenörlerin gelişimleri için destek sağlanacak. Öğrenme, eleştirel düşünme ve bilgi paylaşımıyla desteklenen bir kadın futboluyla, oyuncu yetiştirmede yüksek bir standart yakalanacak.

GENİŞ BİR YELPAZEDEKİ İŞ GÜCÜNÜ DESTEKLEME

Antrenörler, hakemler ve yöneticilerin de içerisinde yer aldığı geniş yelpazedeki bir işgücü, oyunun her bir seviyesi göz önünde bulundurularak farklılıklarıyla birlikte desteklenecek.

TARAFTARLARIN SAYISINI ARTIRMA

Taraftar tabanını genişletmek, ulusal ve uluslararası müsabakalara olan ilgiyi artırmak için çalışılacak. Böylece bir kimlik meydana getirerek marka değeri oluşturulurken, uzun dönemli finansal sürdürülebilirlik de temin edilecek.

Türkiye’de de projesi var

Türkiye de kadın futbolundaki gelişmelerin uzağında değil. TFF, Kadın Futbolu Geliştirme Projesi’ni yürürlüğe koydu ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Okul çağındaki kız çocuklarına ulaşmak, onları futbolla tanıştırıp kadın kulüplerinde çalışmalara katılımlarını sağlamak, projenin amacı olarak takdim ediliyor. Son olarak TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve yardımcısı Rüştü Reçber, kadın futbol kulüp temsilcileri ile bir araya geldi. Gündemin değerlendirildiği toplantıda müsabakaların başlama tarihleri, yeni sezon statülerinde yapılması düşünülen değişiklikler, kız futbol gelişim projeleri, kulüplere malzeme desteği gibi konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasına karar verildi.

Türkiye 69. sırada

Türkiye’de hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde, ekonomik ve sportif gelişmelerin hız kazanacağı bir döneme girileceği öngörülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile McDonald’s arasında sponsorluk anlaşması önemli gelişmelerden birisi olarak öne çıktı. Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye Kadın Milli Takımı’nın Kosova ile yaptığı maçın SportsTv’den canlı olarak ekranlara getirilmesi ise yayıncılık alanında atılan dev bir adım oldu. Futbol milli takımlarının dünyadaki diğer rakiplerine karşı olan durumunu FIFA Dünya Sıralaması belirliyor. Erkek milli takımları için olduğu kadar kadın milli takımları için de ayrı bir puanlaması olan ve belli aralıklarla güncellenen bu sıralamada Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı şu an 69. sırada yer alıyor. Milli takımın son olarak kadrosunu, bir süre önce T.C vatandaşlığı da alan Beşiktaş’ın ABD asıllı futbolcusu Jessica Çarmıklı ile güçlendirmesi, sportif açıdan son dönemde yapılan dikkat çekici hamlelerden bir tanesi oldu. Ancak kulüpler düzeyinde ise büyük takımların eksikliği dikkat çekiyor. Avrupa’da Barcelona, Paris Saint Germain, Atletico Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerin hemen hemen hepsi kadın takımlarını da bünyesinde barındırırken, Türkiye’de Beşiktaş haricindeki Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyüklerin, bu alandaki yatırımlarının geciktiği görülüyor.

KAPTANI HEYECANLANDIRDI

Federasyonun hazırladığı eylem planı ülkedeki futbolcuları sevindirdi. İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı Kaptanı Steph Houghton, bu yeni girişimi ‘heyecan verici’ olarak nitelendirdi. Houghton “Ben ve bir çok takım arkadaşım küçük yaşlarımızdayken son derece kısıtlı futbol oynama imkanlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Federasyonun önümüzdeki dört yıla dair kapsamlı hevesini görmek bu yüzden bizleri heyecanlandırıyor” dedi.

ZİNCİRLEME REAKSİYON

Kadın futbolundaki baş döndürücü gelişmeler sadece son iki yıla sığmış durumda... 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na gösterilen yoğun ilgi, beraberinde bir sürü atılımın tetikleyicisi oldu.

Bu turnuvada güçlü bir şekilde dillendirilen kadın sporcuların da erkek sporcularla eşit ücret almasına yönelik çağrılar karşılık bularak federasyonları bu doğrultuda çalışmalar yapmaya itti. Avustralya Futbol Federasyonu’nun, kadın milli takım oyuncularına, erkek millilerle aynı ücreti vermeye karar vermesi bunlardan sadece bir tanesiydi.

Dev turnuvanın ardından dünya futbolunun patronu FIFA da, kadın futbolu için ayırdığı bütçeyi iki katına çıkarma kararı aldı ve 500 milyon dolarlık kaynağı 1 milyar dolara yükseltti.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi yeni sponsorlara kapısını açarken, UEFA da beş yıl içinde kadın futbolcu sayısını iki katına çıkarmak gibi bir dizi hedefi barındıran kadın futbol stratejisini tarihinde ilk kez hayata geçirdi.