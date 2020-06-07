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    07.06.2020 - 03:00 |

    Müzeyyen

    Müzeyyen

    Muffin hamuru için:

    125 gram şeker
    245 gram un
    10 gram vanilya
    7 gram kabartma tozu
    220 gram süt
    3 adet yumurta
    125 gram sıvı yağ
    1 paket yaban mersini

    Crumble için:

    80 gram un
    65 gram esmer şeker
    1 çimdik tarçın
    1 çimdik tuz
    l 65 gram tereyağı (eritilmiş)

    Üst kreması     için:

    60 gram tereyağı (yumuşak)
    90 gram pudra şekeri
    Çeyrek limon
    1 paket vanilya
    Çeyrek limonun kabuğu rendesi
    20 mililitre krema

    YAPILIŞI

    İlk olarak şeker-un-vanilya-kabartma tozu dörtlüsünü bir kapta karıştırıp kenara park edelim. Süt-yumurta-zeytinyağı üçlüsünü iyice karıştırdıktan sonra içine kenardaki kuru malzemeli karışımı ilave edip yüksek devirde 2-3 dakika kadar çırpalım. Tamamen kaynaşan karışımın içine yaban mersinlerini atıp 2-3 tur gönderip kenara park edelim. Crumble için gereken tüm malzemeleri farklı bir kaba alıp iyice samimi olana kadar çırpalım. Muffin karışımını, muffin kaplarının dörtte üçü dolacak şekilde paylaştıralım. Üstüne birer yemek kaşığı crumble karışımından serpip önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 25 dakika pişirelim.


    Üst kreması için de tüm malzemeleri iyice çırpıp soğuyan muffinlerin üzerine döküp afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Onu uzaktan dahi bir görsen
    Âşık olursun hemen
    Sorma öyle, nasıl? Niye? Neden?
    Tatlı değil sanki görsel bir şölen
    Karşınızda güzeller güzeli Müzeyyen

    Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldıNisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen görüntülerini yayınladı.
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