Muffin hamuru için:



125 gram şeker

245 gram un

10 gram vanilya

7 gram kabartma tozu

220 gram süt

3 adet yumurta

125 gram sıvı yağ

1 paket yaban mersini

Crumble için:

80 gram un

65 gram esmer şeker

1 çimdik tarçın

1 çimdik tuz

l 65 gram tereyağı (eritilmiş)



Üst kreması için:



60 gram tereyağı (yumuşak)

90 gram pudra şekeri

Çeyrek limon

1 paket vanilya

Çeyrek limonun kabuğu rendesi

20 mililitre krema



YAPILIŞI



İlk olarak şeker-un-vanilya-kabartma tozu dörtlüsünü bir kapta karıştırıp kenara park edelim. Süt-yumurta-zeytinyağı üçlüsünü iyice karıştırdıktan sonra içine kenardaki kuru malzemeli karışımı ilave edip yüksek devirde 2-3 dakika kadar çırpalım. Tamamen kaynaşan karışımın içine yaban mersinlerini atıp 2-3 tur gönderip kenara park edelim. Crumble için gereken tüm malzemeleri farklı bir kaba alıp iyice samimi olana kadar çırpalım. Muffin karışımını, muffin kaplarının dörtte üçü dolacak şekilde paylaştıralım. Üstüne birer yemek kaşığı crumble karışımından serpip önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 25 dakika pişirelim.



Üst kreması için de tüm malzemeleri iyice çırpıp soğuyan muffinlerin üzerine döküp afiyetle yiyelim.



Günün manisi



Onu uzaktan dahi bir görsen

Âşık olursun hemen

Sorma öyle, nasıl? Niye? Neden?

Tatlı değil sanki görsel bir şölen

Karşınızda güzeller güzeli Müzeyyen