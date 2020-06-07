Müzeyyen
Muffin hamuru için:
125 gram şeker
245 gram un
10 gram vanilya
7 gram kabartma tozu
220 gram süt
3 adet yumurta
125 gram sıvı yağ
1 paket yaban mersini
Crumble için:
80 gram un
65 gram esmer şeker
1 çimdik tarçın
1 çimdik tuz
l 65 gram tereyağı (eritilmiş)
Üst kreması için:
60 gram tereyağı (yumuşak)
90 gram pudra şekeri
Çeyrek limon
1 paket vanilya
Çeyrek limonun kabuğu rendesi
20 mililitre krema
YAPILIŞI
İlk olarak şeker-un-vanilya-kabartma tozu dörtlüsünü bir kapta karıştırıp kenara park edelim. Süt-yumurta-zeytinyağı üçlüsünü iyice karıştırdıktan sonra içine kenardaki kuru malzemeli karışımı ilave edip yüksek devirde 2-3 dakika kadar çırpalım. Tamamen kaynaşan karışımın içine yaban mersinlerini atıp 2-3 tur gönderip kenara park edelim. Crumble için gereken tüm malzemeleri farklı bir kaba alıp iyice samimi olana kadar çırpalım. Muffin karışımını, muffin kaplarının dörtte üçü dolacak şekilde paylaştıralım. Üstüne birer yemek kaşığı crumble karışımından serpip önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 25 dakika pişirelim.
Üst kreması için de tüm malzemeleri iyice çırpıp soğuyan muffinlerin üzerine döküp afiyetle yiyelim.
Günün manisi
Onu uzaktan dahi bir görsen
Âşık olursun hemen
Sorma öyle, nasıl? Niye? Neden?
Tatlı değil sanki görsel bir şölen
Karşınızda güzeller güzeli Müzeyyen