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    07.02.2021 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Kırsalın bekçisi ALP EREN KAYA

    Sokakları yuva belleyen hayvanlar için kışın daha çetin geçtiği su götürmez bir gerçek. Alp Eren Kaya’nın çektiği fotoğrafta, kırsalın bekçisi gibi poz veren köpeğin bakışları adeta, “Kara kış nasıl geçiyor bir de bana sor” diyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Devasa park NİHAL AYDOĞAN

    Ankara’da 1.3 milyon metrekarelik bir alana kurulu Wonderland Eurasia, Ankapark olarak da anılıyor. Devasa oyuncaklarıyla hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden Ankapark’ta rüya gibi günbatımını Nihal Aydoğan fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Eski kışlar RÜÇHAN ÜNVER

    Milliyet Arşivinden 65 yıl önce bugün

    Ekolojik dengenin altüst olmasıyla mevsim normallerinin de seyri değişti. Eskilerin “Lapa lapa yağan kar…” deyimi de mazide kaldı. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafla, lapa lapa yağan karlı günleri yâd ediyoruz. Milliyet’in efsane foto muhabirlerinden Rüçhan Ünver’in 1956 yılında çektiği fotoğrafta, kartopu oynayan çocukların neşesi kadraja böyle yansıyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Kızıllığın ortasında UMUT VEİS

    Pandemiyle birlikte sahiller hepimiz için daha kıymetli hale geldi. Kışın sonuna yaklaştığımız şu günlerde güneş daha bir aranır olmaya başladı. Denizin sakin dalgalarına kendini bırakan bir yelkenlinin sahilde yürüyüşe çıkanlara selam verir gibi geçişini Umut Veis fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Tabiatın kalbi SELÇUK BERK

    Dört mevsim bambaşka renklere sahne olan Bolu’da tabiatın tüm güzelliğine şahit olmak mümkün. Çam ağaçlarının arasına saklanmış gibi Gölcük Millî Parkı’nın beyaz örtüyle kaplanması, Selçuk Berk’in objektifinden sayfamızda sizlerle buluşuyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


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