Şimdiki zamanın hikayesi

Kırsalın bekçisi ALP EREN KAYA

Sokakları yuva belleyen hayvanlar için kışın daha çetin geçtiği su götürmez bir gerçek. Alp Eren Kaya’nın çektiği fotoğrafta, kırsalın bekçisi gibi poz veren köpeğin bakışları adeta, “Kara kış nasıl geçiyor bir de bana sor” diyor.











Devasa park NİHAL AYDOĞAN

Ankara’da 1.3 milyon metrekarelik bir alana kurulu Wonderland Eurasia, Ankapark olarak da anılıyor. Devasa oyuncaklarıyla hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden Ankapark’ta rüya gibi günbatımını Nihal Aydoğan fotoğrafladı.









Eski kışlar RÜÇHAN ÜNVER

Milliyet Arşivinden 65 yıl önce bugün

Ekolojik dengenin altüst olmasıyla mevsim normallerinin de seyri değişti. Eskilerin “Lapa lapa yağan kar…” deyimi de mazide kaldı. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafla, lapa lapa yağan karlı günleri yâd ediyoruz. Milliyet’in efsane foto muhabirlerinden Rüçhan Ünver’in 1956 yılında çektiği fotoğrafta, kartopu oynayan çocukların neşesi kadraja böyle yansıyor.









Kızıllığın ortasında UMUT VEİS

Pandemiyle birlikte sahiller hepimiz için daha kıymetli hale geldi. Kışın sonuna yaklaştığımız şu günlerde güneş daha bir aranır olmaya başladı. Denizin sakin dalgalarına kendini bırakan bir yelkenlinin sahilde yürüyüşe çıkanlara selam verir gibi geçişini Umut Veis fotoğrafladı.









Tabiatın kalbi SELÇUK BERK

Dört mevsim bambaşka renklere sahne olan Bolu’da tabiatın tüm güzelliğine şahit olmak mümkün. Çam ağaçlarının arasına saklanmış gibi Gölcük Millî Parkı’nın beyaz örtüyle kaplanması, Selçuk Berk’in objektifinden sayfamızda sizlerle buluşuyor.









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