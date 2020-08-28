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28.08.2020 - 14:46 |

Aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Aşure tarifi...

Muharrem ayının gelmesiyle aşure tarifi eski zamanlardan beri kuru bakliyatlarla ve kuru meyvelerle yapılan bir tatlı çeşidimizdir. Aşure tarifi nedir, aşure nasıl yapılır sorularının cevabını henüz bilmiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz aşure tarifine göz atabilirsiniz... Peki, lezzetli ve kolay aşure nasıl yapılır? İşte en kolay ve en lezzetli aşure tarifi...

Aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Aşure tarifi...
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Aşure tatlısı nedir?

Ülkemizde paylaşılarak çoğalan; nohut, buğday, nar gibi meyve ve kuru bakliyatlarla karıştırılarak yapılan, piştiğinde sıcak sıcak dağıtılan ve bu sayede hemen hemen her evde bulunacak olan aşure tatlısı paylaşma kültürümüzün inceliklerindendir.

Aşure gününün anlam ve önemi nedir?

İslamiyette Muharrem ayının onuncu günü aşure günüdür. Muharrem ayı Kuran’da önemli olan dört aydan biridir. Hz. Nuh’un tufandan kurtulması, Hz. İsa’nın doğması ve göğe çıkarılması, Hz. Musa’nın firavunun zulmünden kurtulması gibi büyük olaylar aşure gününde gerçekleşmiştir.

Aşure nasıl yapılır?

Aşure tatlısı için malzemeler:

-500 gr. Buğday veya yarma buğday (gendime)
-1 su bardağı kuru fasulye
-Yarım su bardağı nohut
-Yarım su bardağı pirinç
-1 çay bardağı kuru üzüm
-10 adet kuru kayısı
-10 adet kuru incir
-Yarım su bardağı fındık
-1 adet orta boy elma
-1 adet orta boy portakal
-4 adet karanfil
-1,5 su bardağı toz şeker
-5 su bardağı (1 lt) sıcak su

Süslemek için:

-1 adet nar ( taneciklerini ayırın )
-Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
-1 yemek kaşığı tarçın

Aşure tatlısı nasıl hazırlanır?

1. adım: Bol suda yıkadığınız buğdayı derin bir tencereye alın. Üzerine üç parmak kalınlığı geçmeyecek şekilde su ilave edin ve orta ateşte haşlamaya başlayın.

2. adım: Başka tencerelerde yıkanmış nohut ve kuru fasulyeyi sıcak su ilavesiyle orta ateşte haşlayın. Kuru kayısı ve incirleri küçük küpler halinde kesin ve yine ayrı kaplarda sıcak su ile haşlayın.

3. adım: Portakal kabukları ve elmayı küçük küpler halinde doğrayın ( portakalın posalı kısımlarını kabuklarından ayrı soymaya özen gösterin bu güzel bir koku katacaktır.)

4. adım: Buğdayı tüpte sakın unutmayın ve arada bir karıştırın. Haşlanan diğer malzemelerin suyunu süzdükten sonra buğdayın tenceresine koyun ve aynı tencerede pişmeye başlayan bakliyatlara 5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

5. adım: Haşladığınız meyvelerin suyunu süzün ve aşure tencerenize alın. Soğuk suda yıkadığınız pirinci elma ve portakal kabuklarını ilave edin. Karanfili ve fındığı da ekledikten sonra karıştırarak 20 dakika daha pişirin.

6. adım: Soğuk sütü kesilmemesi için aşure ile ılıştırın, tencereye dökün ve hızlıca karıştırın. Toz şekeri yavaş yavaş katıp, karıştırmaya devam edin.

7. adım: Dibinin tutmaması için sıkça karıştırdığınız aşureyi kısık ateşte 30 dakika daha pişirin. Pişen aşureyi ocaktan alın, ılınması ve kıvam alması için bir kenarda bekletin.

Son adım: Servis kaselerine aldığınız aşureleri nar ve tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz. 

Püf noktası:

Bakliyatları bir gece öncesinden ıslarsanız pişirme sürenizi kısaltacaktır. Süt ve pirinç kullanarak rengini beyazlaştırır ve berrak bir görüntü elde edersiniz. Normal buğday yerine yarma buğday (gendime) kullanabilirsiniz. Yaş incir koyacaksanız rengini koyulaştıracaktır, kuru olmasına dikkat edin. Süslemek için nar, tarçın, kuş üzümü kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Aşure dışında unsuz fıstık ezmeli kurabiye  tarifi videosuna buradan ulaşabilirsiniz. 

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