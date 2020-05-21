Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatlılar Haberleri Baklava tarifi - kesimi nasıl? Baklava hamuru malzemeleri neler? İşte ev baklavası yapımı
21.05.2020 - 14:32 |

Baklava tarifi - kesimi nasıl? Baklava hamuru malzemeleri neler? İşte ev baklavası yapımı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram denilince akla ilk gelen lezzetlerden baklava tarifi merak edilmeye başladı. Bayram öncesinde evde baklava yapmak isteyenler arayışa koyuldu. Peki baklava tarifi nedir? Baklava kesimi nasıl yapılır? Baklava hamuru malzemeleri neler? İşte ev yapımı baklava tarifi...

Baklava tarifi - kesimi nasıl? Baklava hamuru malzemeleri neler? İşte ev baklavası yapımı
ABONE OL

Baklava, Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır. İnce yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır. Ayrıca bal şerbeti de kullanılabilir. Peki baklava tarifi nedir? Baklava kesimi nasıl? Baklava hamuru malzemeleri neler? İşte ev yapımı baklava tarifi...

BAKLAVA TARİFİ

BAKLAVA MALZEMELERİ

Mısır nişastası

200 gram margarin

250 gram robotta çekilmiş ceviz veya fındık

Aldığı kadar un

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet kabartma toz

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

Şerbeti İçin;

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı ,bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuruyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğumuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletiyoruz.

Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük

Tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktiriyoruz.İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli veriyoruz.

Ev baklavası püf noktaları

Baklava yufkasının çok ince açılması gerekir. Genellikle 40 kat yufka açılır. Yufkanın o kadar ince açılması durumunda da dayanıklı olabilmesi için yeterli miktarda yumurta kullanmanız gerekir. Hamurda sert buğday unu önerilir.

Baklavanın kıtır olmasını isterseniz hamura yarım limon suyu ekleyin.

Tereyağı baklavanın lezzetini artırır. Tereyağı tercih etmiyorsanız, süt oranı yüksek margarin de kullanabilirsiniz.

İçi ve üzerine serpmek için kullanacağınız Antep fıstığı ve cevizin taze olması gerekir. Mükmünde yeni hasat ürünler kullanın.

Mümkünse baklavayı odun ateşinde pişirmeniz gerekir. Bunun için hazırladığınız baklavayı mahallenizdeki fırında pişirtebilirsiniz.

Şerbete katacağınız çeyrek limon, şerbetin şekerlenmesini önleyecektir. Şerbeti yufkalar soğuduktan sonra dökmelisiniz. Yufkalar sıcakken dökerseniz hamurlaşabilirler. Soğukken dökerseniz baklava tam kıvamında olacaktır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün maddi konularla ilgili gelişmeler söz konusu. Gün içinde keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön planda kullanacağınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizi bitirebilirsiniz. Gelecek yönünde ilişkiler ön planda olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olduğu konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda bütünü görebilmeniz çok daha kolay olacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için mücadele vereceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularla ilgili karışıklık yaşayabilirsiniz. Kendinizi iç dünyanızla ilgili konular içinde hapsolmuş hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde dikkatinizi farklı şeyler öğrenmeye yönlendirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili bazı değişiklikler olabilir. Sosyal konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Burada yaşanan yoğun olaylar içinde kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda otorite figürleri ön plana çıkabilir. Üzerinde çalıştığınız işlerde başarı elde etmek için mücadele verebilirsiniz. Başkalarından gelen destekleri fark etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde bütünü daha rahat görebileceğiniz için alternatif planlar yapabilirsiniz. Gün içinde iletişimden gelen kısmetler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün inandığınız konularda fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla ileri gitmek için fırsatlar oluşabilir. Yabancılarla ilgili konulara daha hassas yaklaşabilirsiniz. Gün içinde öğrenmek istediğiniz konular üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Ortaklı para konularıyla ilgili iletişimde olacağınız kişiler var. Yatırımlarınız konusunda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Başkalarında gelebilecek haberlere karşı hazırlıklı olun. Gün içinde dengeli davranmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde daha akılcı kararlar alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi keyif aldığınız konulara yönlendirmek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızda bütünü görüp, ona göre davranacağınız zamanlar olabilir. Gün içinde dengenizi sağlayabilmeniz için sakin kalmanız gerekebilir. Olumlu hissiyatlar içinde olacağını zamanlar var. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki konularınız bugün gündeminize taşınabilir. Gün içinde sizi yoran olaylara karşı daha hassas davranabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda mücadeleci tavrınızı ortaya koymak isteyeceksiniz. İletişimde olduğunuz kişilerde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Aşkla ilgili konularda dalgalanmalar olabilir. İlişkilerinizde kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi hissedeceksiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Hobilerinize zaman ayırmak ve zihninizi dağıtmak isteyebilirsiniz. Şanslı bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularda dalgalanmalar olabilir. Eskide kalan konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz zamanlarda, keyif aldığınız yerlere kaçmak size iyi gelecektir. Gün içinde iç sesinizi dinleyerek yolunuzu daha rahat bulabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde başarılı olmak için hırslı davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. İletişimde olduğunuz kişilerden güzel haberler alabilirsiniz. Gün içinde farklı şeylere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde en iyisini yapmak için çaba göstereceksiniz. Gelecek yönünde, ilişkiler ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaİkizler Yeniayı’nın burçlara etkileri: Kehanetinizi seçin
Tülin Açıkbaş
Tülin Açıkbaş22 Mayıs Avrupa Obezite Günü
Esra Kemer
Esra KemerLiderlerle kariyer sohbetleri: Hilal Suerdem
Güney Güneyan
Güney GüneyanEngellenmişlik ve Tükenmişlik
Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkan
Psikolog & Aile Danışmanı Merve SavaşkanMerolar
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliAnnelikteki yara izlerim
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYazın varis tedavisi olur mu?
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus geliyorum diyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaYeniay İkizlerde: Size bir sır vereceğim
Betül Yergök
Betül YergökNeye niyet edersen o!
En Çok İzlenen Videolar
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz! Evde oyun hamuru yapıyoruz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için 9 önemli kural

Ramazan Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için 9 önemli kural

Baş dönmesinin asıl nedeni ortaya çıktı!

Baş dönmesinin asıl nedeni ortaya çıktı!

Püreli Tavuk Kapama tarifi ve malzemeleri! Püreli Tavuk Kapama nasıl yapılır?

Püreli Tavuk Kapama tarifi ve malzemeleri! Püreli Tavuk Kapama nasıl yapılır?

İşe bisikletle gitmek erken ölüm riskini azaltıyor

İşe bisikletle gitmek erken ölüm riskini azaltıyor

Sıradaki Haber