Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi ve yapılışı

Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiğ börek tarifini sizler içn derledik. Çay saatlerinin yanına misafir ağırlarken de sunabileceğiniz çiğ börek nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve püf noktaları.

ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

3/4 çay bardağı su

Kızartmak için:

3/4 su bardağı sıvı yağ

ÇİĞ BÖREK YAPILIŞI

Derin bir kabın içerisine unu aktarın. Sirke ve tuzu ekleyin. Azar azar suyunu ekleyerek güzelce yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bez yardımıyla kapatın.

Soğanı çok ince ve minik bir şekilde doğrayın. Derin bir kabın içerisine kıyma, tuz, soğanı alın ve güzelce yoğurun. Ardından suyu ilave edin ve yoğurun. Sulu bir harç elde edin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler elde edin ve unlanmış tezgahın üzerinde orta büyüklükteki bir tabak boyutunda açın. Bir kısmına iç harçtan koyun ve kapatın. Kenarlarına güzelce bastırın. Derin bir tavaya yağı alın ve kızdırın. Kızan yağa börekleri alın ve kızartın. Çıkarıp fazla yağını süzdürerek afiyetle tüketin.