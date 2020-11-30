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30.11.2020 - 17:18 |

Evde profiterol nasıl yapılır? Profiterol malzemeleri ve tarifi...

Evde profiterol nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tatlı denildiği zaman akıllara gelen ilk lezzetler arasında yer alan Profiterol'un nereden geldiği bilinmemekle birlikte konuya dair çeşitli iddialar vardır. Tüm bu iddialara rağmen Profiterol en çok sevilen tatlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki Profiterol nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Evde profiterol nasıl yapılır? Profiterol malzemeleri ve tarifi...
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Profiterol nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tatlı severlerin aklına gelen ilk tatlılar sıralamasında ilk sıralarda yer alan Profiterol'un yapılışı oldukça kolaydır. Öncelikle oluşturulacak olan toplar için hamur hazırlanır. Fırına verilen hamur toplarının arasına pastacı kremaları doldurulur. Son olarak topların üzerine nefis çikolata sosu eklenir ve servis edilir. İşte adım adım kolay evde Profiterol yapılışı, tarifi ve malzemeleri...

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Profiterol Topları için Malzemeler

250 ml. su
175 gr. un
Bir tutam tuz
110 gr. tereyağı
4-5 adet yumurta

Pastacı Kreması Malzemeleri

500 ml. süt
150 gr. toz şeker
40 gr. tereyağı
5 adet yumurta sarısı
60 gr. un
50 gr. mısır nişastası
1 adet çubuk vanilya

Üzeri için Malzemeler

200 gr. krema
300 gr. bitter çikolata
Pudra Şekeri

PROFİTEROL YAPILIŞI

Profiterol topları için

Su tereyağı ve tuzu ocağa koyun ve tereyağı eriyince unu ilave ederek spatula ile karıştırın ve biraz soğutun. Soğumaya yakın içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikserle hızlı devirde karıştırın.

4 yumurtayı koyduktan sonra eğer harcınız doğru kıvamdaysa 5 inci yumurtayı kırmayın.

Hamur koyu mayonez kıvamında olmalıdır, hamurunuz bu kıvama geldiğinde sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmadan sıkın.

190 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Krema için

Sütü bir tencereye alın içerisine vanilya tohumlarını koyup ısıtın.

Şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpıp, un, tereyağı ve nişastayı ekleyin.

Sütü bu karışıma ılıtarak karıştırın ve tüm karışımı tekrar tencereye alarak ateşin üzerinde sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirin.

Pastacı kremanızı sıkma torbasına alın.

Birleştirmek için

Üzeri için; kremayı ısıtın kenara alın. Çikolataları kırıp içinde eritin ve ılıtın.

Profiterol toplarının alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın, servis tabağına alın.

Ardından topların üstüne çikolata sosundan dökün ve servis edin.

PROFİTEROL HAKKINDA ÇEŞİTLİ İDDİALAR

Profiterol, top şeklindeki hamurun içine doldurulmuş özel krema ve üstü eritilmiş çikolata kaplı bir tatlıdır. Profiterolün nereden geldiği bilinmemektedir. Nitekim Sahrap Soysal profiterolün bir Fransız tatlısı olduğunu belirtmiştir.

Yapımında hafif pişirilen bir hamur kullanılır. Yapılışı itibarıyla tulumba tatlısına benzer ama profiterolde kullanılan un miktarı iki kat azdır. Profiterol hamurları yani pataşular fırında pişirilirken, tulumba tatlısı sıvıyağda kızartılır.

Çeşitli iddialar

1910 Arnavutluk doğumlu Luca Zgonidis İstanbul'a 15 yaşında gelir. Babasının ölümünden sonra pastacı çıraklığı yapmaya başlar. Mesleğinin inceliklerini Tokatlıyan ve Park Otel'de öğrenir. Sonra dört ortak, Tepebaşı'nda bir yapının bodrum katında pastacılık yapmaya başlarlar. İki ortak bir pastacı dükkânı açmaya karar verir. 1940'ların parasıyla 45 bin TL hava parası vererek İstiklal Caddesi'ndeki İnci Pastanesi'nin bulunduğu mekanı tutarlar. Dolar, o sırada 38 kuruştur. 1996'da bir gazeteciye

İlk günler çok zorluk çektik. Ancak ucu ucuna kurtarıyorduk. Doğru dürüst kar yoktu yani. Kendim bir şey icat edip, bir de isim uydurunca çok iyi tuttu. Anlayacağınız profiterolün kendisi de, adı da uydurmaca demiştir Luca Zgonidis.

Serdar Devrim ise, 2003'te 80 yaşında olan kayınpederinin çocukluğunda Fransa'da profiterol yediğini hatırlıyor. 1976 baskısı Grand Larousse'un “profiterole” maddesini aynen tercüme ediyorum:

isim, dişil (profit-kâr kelimesinin küçülmeli hâli. Rabelais, 1532'de evde çalışan hizmetkârların aldığı küçük mükâfaat anlamında kullanmıştır. Profiterole kelimesi, aşağıdaki 1. anlamında R.Estienne, 2. anlamında da Académie Française'in 1935 tarihli sözlüğünde kullanılmıştır. 1) Fırında pişirilen ve muhtelif garnitürlerle yenen hamur topu. 2) Hamur topu içine taze krema, krem şantiyi veya dondurma koyulan ve üzerine erimiş çikolata dökülerek servis yapılan tatlı.

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