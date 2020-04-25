Güllaç yapımı | Güllaç tatlısı tarifi - Malzemeler nelerdir?
Güllaç yapımı nasıl olur? Ramazan ayı denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan güllaç tatlısı tarifi merak ediliyor. Bu yıl dışarıdan hazır almak yerine evde güllaç tatlısı yapmayı denemek isteyenler, güllaç nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte en lezzetli güllaç yapımı tarifi...
Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan güllaç, iftar sofralarını adeta şenlendiriyor. Ramazan ayını güllaçsız geçirmek istemeyenler, güllaç yapımı hakkında bilgilenmek istiyor. Güllaç tarifi nedir? Güllaç malzemeleri nelerdir?
GÜLLAÇ YAPIMI
GÜLLAÇ MALZEMELERİ
Yarım paket güllaç
Ceviz
Şerbeti için:
1 Litre süt
5 yemek kaşığı toz şeker
5 yemek kaşığı gül suyu
Üzeri için:
Nar
GÜLLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?
Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır. Sütün kullanım aşamasında oda sıcaklığında olması gerekiyor.
Ardından güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye koyuyoruz. Üzerine her tarafı ıslanacak şekilde bir iki kepçe hazırladığımız sütten döküyoruz.
Elimizdeki yaprak adetinin yarısına geldiğimizde araya dövülmüş ceviz serpiyoruz. Ardından kalan yaprakları da aynı işlemi yaparak koyuyoruz.
2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine nar ile süsleyerek servis edebiliriz.
Kullanılacak yaprak adedini kişi sayısına göre çoğaltabiliriz. Daha kalın durmasını isterseniz bütün paketi de yapabilirsiniz.
İçerisine ceviz yerine, fıstık, fındık, file badem de konulabilir.