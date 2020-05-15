İrmikli Portakallı Puding tarifi ve malzemeleri! İrmikli Portakallı Puding nasıl yapılır?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler haftanın finali öncesinde İrmikli Portakallı Puding yapacak! Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Çeyrek altını alan gelin aynı zamanda büyük final öncesi büyük avantaj elde edecek. Peki İrmikli Portakallı Puding nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde gelinler İrmikli Portakallı Puding konusunda hünerlerini sergileyecek. İrmikli Portakallı Puding'i en güzel yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finali öncesinde büyük avantaj sağlayacak. Peki İrmikli Portakallı Puding tarifi ve malzemeleri nelerdir?
İRMİKLİ PORTAKALLI PUDİNG MALZEMELERİ / 45 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.
4 – 5 su bardağı süt
10 yemek kaşığı toz şeker
çeyrek su bardağı irmik
3 diş karanfil
1 adet portakal
Tabanı ve Arası için Malzemeler
1 su bardağı kakaolu bisküvi
Üzeri için Malzemeler
3 yemek kaşığı Toz şeker
İRMİKLİ PORTAKALLI PUDİNG YAPILIŞI:
Bir tencerenin içerisine süt, toz şeker, irmik ve karanfili ekleyip ocağa alıp bir çırpma teli ile iyice karıştırın.
Sürekli karıştırarak puding kıvamına gelene kadar karıştırın.
Portakalınızın kabuklarını rendeleyin.
Ardından portakalınızın kabuklarını soyun ve zarlarından ayırarak zarsız dilimler elde edin.
Portakal dilimlerinizi hafif doğrayın.
Pudinginiz kıvam alınca içerisine portakal kabuğu rendesi ve portakal dilimlerini ekleyip karıştırın.
Ocağın altını kapatın.
Puding kaselerinizin tabanına hafif kırdığınız bisküvilerden serpin.
Hazırladığınız pudingi kaselerinizin yarısını dolduracak şekilde pay edin.
Aralarına tekrar bisküvilerden serpin ve kalan pudingi kaselere paylaştırın.
Hazırladığınız pudinglerin üzerine 1 tutam toz şeker serpin.
Bir pürmüz yardımıyla üstlerindeki şekeri karamel haline getirin. (Not: Evde pürmüzünüz yoksa tavada karamel yapıp pudinglerin üzerine gezdirip dondurabilirsiniz.)
Ardından 1 – 2 saat buzdolabında soğutun.