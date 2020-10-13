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13.10.2020 - 16:18 |

Kadife tatlısı nasıl yapılır? Kırmızı kadife pasta (kadife tatlısı) tarifi

Kadife tatlısı veya kırmızı kadife pasta olarak bilinen bu lezzet tüm dünyaya yayılmış ve özellikle yılbaşı sofralarının baş tacı olmuştur. Çayın yanına misafirleriniz için ya da özel günler için hazırlayabileceğiniz kadife tatlısı nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır sizin için cevapladık. İşte kadife tatlısı tarifi, kırmızı kadife pasta yapımı...

Kadife tatlısı nasıl yapılır? Kırmızı kadife pasta (kadife tatlısı) tarifi
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Daha çok ABD'den yayılmaya başlayan kırmızı kadife pasta, ülkemizde kadife tatlısı olarak da biliniyor. Dışı kırmızı kek parçacıklarıyla kaplı, içi ise kremayla dolu bu lezzeti evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Çay saatlerinin ya da özel günlerin vazgeçilmezi olacak kadife tatlısı tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki, kadife tatlısı nasıl yapılır? İşte kadife tatlısı tarifi, kırmızı kadife pasta yapımı... 

Kadife tatlısı için malzemeler:

-4 adet yumurta
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı tam yağlı süt (1 yemek kaşığı elma sirkesi ile karıştırın)
-100 gram tereyağı
-1 tatlı kaşığı vanilya özütü
-2,5 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu (1 tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtün)
-1/2 çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası
-3 silme tatlı kaşığı kakao

Kreması için:

-300 gram mascarpone peyniri
-250 ml.krema
-2 yemek kaşığı toz krem şanti

Kadife tatlısı nasıl yapılır?

1. adım: Kırmızı pasta tabanlarının göz aldığı kadife dokulu pastayı hazırlamak için; un ve kakaoyu eledikten sonra ayrı bir kapta bekletin.

2. adım: Buttermilk olmadığı için ılıtıp oda sıcaklığına getirdiğiniz sütü elma sirkesiyle karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar bekletin.

3. adım: Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettikten sonra mikserle krema halini alana kadar karıştırın.

4. adım: Yumurtaları teker teker katıp mikserle karıştırma işlemini sürdürün. Vanilya özütünü ekleyin.

5. adım: Oda ısısında bekleyen ve koyulaşan sütü kırmızı, toz gıda boyasıyla karıştırın.

6. adım: Süt ve kakaolu un karışımını azar azar ekleyerek kek harcını mikserle orta devirde karıştırın.

7. adım: Bordoya çalan kırmızı bir renk alan kek harcına son olarak taze sıkılmış limon suyuyla köpürttüğünüz kabartma tozunu ekleyin.

8. adım: Bu noktadan sonra spatulayla karıştırdığınız kek harcını tabanını yağlı kağıtla kapladığınız 22 cm.lik kelepçeli kek harcına aktarın. Eşit oranda kabarması için üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

9. adım: Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika pişirin. Pastanın kreması için; suyunu süzdürdüğünüz mascarpone peynirini karıştırma kabına alın.

10. adım: Toz krem şanti ya da püf noktasında belirtildiği üzere aynı oranda pudra şekeri ve toz krema sertleştirici kattığınız krema karışımını mikserle karıştırın.

11. adım: Son olarak sıvı krema eklediğiniz karışımı, koyulaşana kadar mikserle karıştırın. Daha kıvamlı olması için üzerini streç filmle kapladıktan sonra buzdolabında soğutun.

12. adım: Pişen ve fırın ısısında 10 dakika kadar dinlenen keki, oda ısısında soğuttuktan sonra kalıbından dikkatli bir şekilde çıkartın.

13. adım: Pasta tabanı dilimleyici aparat ya da keskin bir bıçak yardımıyla soğuyan keki orta kısmından keserek iki adet pasta tabanı elde edin. Ufalanan kek parçalarını hafif bir renk vermesi için soğuyan krema karışımına katın.

14. adım: Pişirme esnasında üstte kalan kek tabanını ters çevirerek servis tabağına yerleştirin. Hazırladığınız krema karışımının 1/3’ünü pasta tabanının üzerine yayın.

15. adım: Pişirme esnasında tabanı kek kalıbına değen ve altta kalan pasta katını kremanın üzerine kapattıktan sonra kalan kremayla pastanın üzerini ve kenar kısımlarını sıvayın.

Son adım: Hazırladığınız kadife dokulu ve kırmızı renkli pastayı, buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.

 

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