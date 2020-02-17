Kolay etimek tatlısı tarifi - Muhallebili etimek tatlısı nasıl yapılır?

Etimek tatlısı tarifi çay saatlerinizin yanında, çat kapı misafirlerinize sunabileceğiniz oldukça pratik ve lezzetli bir tariftir. Etimek kızarmış ekmeğe verilen isimdir. Kızarmış ekmekten tatlı mı olurmuş demeyin, size vereceğimiz kolay, pratik ve muhallebili etimek tatlısı tarifiyle evinizde mükemmel lezzete sahip bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Peki, kolay ve muhallebili etimek talısı nasıl yapılır? İşte etimek tatlısı yapılışı ve muhallebili etimek tatlısı tarifi...

Kolay etimek tatlısı malzemeler:

- 1 paket tuzsuz etimek

Şerbeti için:

- 1 buçuk su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

Muhallebisi için:

- 1 litre süt

- Yarım su bardağı toz şeker

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 3 yemek kaşığı tepeleme un

- 2 yemek kaşığı buğday nişastası ( mısır nişastasıyla da deneyebilirsiniz)

-1 paket vanilya

Üzeri için:

- 1 su bardağı süt

- 1 paket krem şanti

-Süslemek için Antep fıstığı, hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi kullanabilirsiniz.

Kolay ve muhallebili etimek tatlısı nasıl yapılır?



Etimek tatlısının önce şerbetini hazırlıyoruz:

- Bunun için orta boy bir tencere içerisine 2 su bardağı su ve bir buçuk su bardağı şekeri koyun. Önce toz şekerinin erimesi için iyice karıştırın, ardından kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatın.

- Şerbetiniz dinlenirken, siz de bu sırada dikdörtgen bir borcama ya da tepsiye etimekleri yan yana dizin. Ardından şerbeti etimeklerin üzerinden gezdirerek dökün.



Etimek tatlısının muhallebisini yapmak için:

- Derin bir tencereye sütü ve yarım su bardağı toz şekerini, 3 yemek kaşığı unu ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyin.

- Tüm bu malzemeleri ocakta pişirirken karıştırmaya devam edin. Muhallebiniz kaynamaya başlar gibi olduğunda vanilya ve tereyağını da ilave ederek 2-3 dakika kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

- Etimek tatlınızın muhallebisi de hazır. Bir süre soğumaya bırakın.

- Soğuduğundan emin olduktan sonra, muhallebinizi, hazırlamış olduğunuz şerbetli etimeklerin üzerine dökün. Bir kaşık yardımıyla üst yüzeyini düz bir hale getirin.



Ardından etimek tatlınızın üzerini süslemek için:

- Bir kapta süt ile krem şantiyi mikser yardımıyla çırpın.

- Burada dikkat etmeniz gereken son bir husus: krem şantiyi tatlınızın üzerine dökmeden önce, muhallebisinin iyice soğuduğundan emin olmak... Aksi taktirde krem şantiniz erimiş ve canlı görüntüsünü yitirmiş olur.



Etimek tatlınız neredeyse hazır:

- Servis etmeden önce bir gün buzdolabında bekletmeniz önerilir. Buzdolabına koyduğunuz etimek tatlınızı streç bir filmle sarmak da oldukça önemli.

- Son olarak servis zamanı, etimek tatlınızın üzerini Antep fıstığı, ceviz için vb ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.