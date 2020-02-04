Kolay ıslak kek tarifi-Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Kışın çayın yanında, yazın dondurmanın yanında bayılarak yediğimiz kolay ıslak kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Evde kolayca yapabileceğiniz kakaolu Islak kek için malzemeleri hazırlayın! Peki, kakaolu ıslak kek nasıl yapılır? İşte kolay ıslak kek yapımı...

Islak kek malzemeler:

-3 tane yumurta

-1.5 su bardağı şeker

-1.5 su bardağı süt

-1 su bardağı sıvı yağ

-Kakao

-Kabartma tozu

-Vanilya

-2 su bardağı un

Islak kek sosu için malzemeler:

-Yarım su bardağı süt

-1 bardak kek hamuru

Kolay ıslak kek yapılışı:

-Derin bir kabın içinde yumurta ve şekeri iyice karıştırın.

-Üzerine sütü, yağı, ve kakaoyu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Bu karışımdan bir bardak kadar ayırın. Bunu daha sonra sosu için kullanacağız.

-Kanal karışımın içine vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyin. Bu karışımı da iyice karıştırın.

-Yağladığınız fırın tepsisine dökün ve 170 derecede yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

-Bu esnada katken ayırdığınız karışımın üzerine sütü ilave edin ve kaynatın. Kaynayınca ocaktan alın.

-Fırından çıkan keki biraz dinlendirdikten sonra üzerine hazırladığınız sosu dökün.

-Üzerine çikolata sosu ta da kuruyemişlerle süsleyerek servis edebilirsiniz.



Islak kek yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar

-Islak kekinizin üzerine döktüğünüz sos en az kek kadar güzel olmalı.

-Islak kekin en önemli noktası yeterince ıslak olmasıdır. Yeterince ıslak olmayan bir ıslak kek beğenilmez.

-Kek fırından çıkar çıkmaz sosu dökmeyin. 10 dakika kadar bekledikten sonra dökün. Aksi halde kekiniz hamur olur.

-Servis etmeden önce 1 saat kadar dınlenmesine izin verin.

Afiyet olsun.