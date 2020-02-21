Magnolia tatlısı tarifi - Magnolia tatlısı nasıl yapılır?
Magnolia tatlısı tarifi son dönemlerde en çok aranan tariflerden biri. Magnolia tatlısı tarifi soğuk havalarda yapılacak, enerjinizi yükseltecek en güzel lezzet. Sizin için muz ve çilekten oluşan magnolia tatlısı tarifi paylaştık. Peki magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte magnolia tatlısı tarifi...
Magnolia tatlısı tarifi son dönemlerde en çok aranan tatlı tarifi oldu. Yapımı oldukça kolay olan ve lezzeti de mükemmel denebilecek kıvamda. Sütlü tatlı sevenlerin bir kez tattıktan sonra asla vazgeçemeyecekleri magnolia tatlısı tarifi oldukça basit. Muz ve çilekle süsleyebileceğiniz magnolia tatlısı, soğuk havalarda enerjinizi yükseltecek. Peki, magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay magnolia tatlısı tarifi...
Magnolia tatlısı malzemeler:
-1 paket tahıllı bisküvi ya da bebek bisküvisi
-Fındık (ezilmiş)
-Çilek
-Muz
Muhallebisi için malzemeler:
-1 litre süt
-3 kaşık nişasta
-1 kaşık un
-1 bardak şeker
-1 yumurta sarısı
-Krema
-Vanilya
Magnolia tatlısı nasıl yapılır?
-Öncelikle muhallebi yapımından başlıyoruz. Krema dışındaki tüm malzemeleri derin bir tencerenin içine koyun ve tel çırpıcı ile çırparken pişirin.
-Muhallebi kıvamına geldiği zaman ocağın altını kapatın ve kremayı ekleyin pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
-Bisküvilerinizi blendırdan geçirip toz haline getirin.
-Tatlı kaselerinizin içine bir kaşık muhallebi koyup üzerine toz bisküvilerinizi koyun.
-Araya dilimlediğiniz çileklerden bir iki tane atarak kaseyi dolduruncaya kadar bu işleme devam edin.
-En üstüne de muz dilimleri koyabilirsiniz.
-Buzdolabında 1 saat bekledikten sonra fındıkla süsleyip yiyebilirsiniz.
Afiyet olsun.