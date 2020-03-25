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25.03.2020 - 13:14 |

Mermer kek nasıl yapılır? Portakallı mermer kek tarifi

Şekliyle kendine hayran bırakan portakallı mermer kek tarifi için malzemeleri hazırlayın. Peki, mermer kek nasıl yapılır? Mermer görüntüsünün altında yumuşacık bir lezzet barındıran Canan Kurban'ın mis gibi portakal kokulu, kabarma garantili bir mermer kek tarifi...

Mermer kek nasıl yapılır? Portakallı mermer kek tarifi

Kakao yardımıyla değişik bir desen oluşturabileceğiniz, portakal ve vanilya sayesinde de yerken mutluluk veren Canan Kurban'ın mermer kek tarifiyle tanışın. Peki, mermer kek nasıl yapılır? İşte mis gibi portakal kokulu, kabarma garantili bir mermer kek tarifi...

Malzemeler:

-1 portakalın kabuğu

-100 gram bitter çikolata

-4 yumurta

-200 gram tereyağı

-1 su bardağı şekeri

-1 paket kabartma tozu

-2 su bardağı un

-1 tatlı kaşığı kakao

Mermer kek nasıl yapılır?

Canan Kurban'ın mermer kek tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.

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