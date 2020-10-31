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31.10.2020 - 21:37 |

Pizza tarifi | Pizza hamuru yapımı, malzemeleri nelerdir?

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan pizzayı evde yapmak isteyenler pizza tarifi için arayışa geçti. Öncelikle pizza hamuru yapımını öğrenmek isteyenler, pizza nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. Peki pizza malzemeleri nelerdir?

Pizza tarifi | Pizza hamuru yapımı, malzemeleri nelerdir?
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Pizza, İtalyan mutfağında bir mayalı hamur işi. Üstüne birçok malzeme konulabilir. Peynir, sosis, domates, salam, biber, zeytin, mısır gibi ana malzemeleri dışında birçok değişik malzemenin konulduğu pizzalar da bulunmaktadır. Özellikle anavatanı olan İtalya'da ve ABD'de birçok pizza türü geliştirilmiştir. Dünyanın birçok yerinde pizza evlere servis edildiği için tüketimi oldukça yüksektir. Pizza savaş döneminde bulunmuş bir yemektir. Savaş zamanında İtalyan kadınlar yokluk yüzünden bir hamur üzerine buldukları malzemeleri koyarak pizzayı bulmuşlardır

PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

5 su bardağı un
1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı ılık su
Sosu İçin;

2 su bardağı domates sosu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kuru fesleğen
1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin;

Mozzarella peyniri
Kaşar peyniri
Sucuk
Sosis
Domates kurusu
Mantar
Mısır
Pizza Tepsisi Ölçüsü: 40 cm

PİZZA YAPIMI

Unu yoğurma kabına alalım ve ortasını havuz şeklinde açalım.

Unun ortasına instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İnstant maya yerine yarım paket yaş mayada kullanabilirsiniz.

Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Toparlanan hamurumuzun üzerini streç film örterek yaklaşık 30 dk kadar mayalanmaya bırakalım.

Mayalanan hamurun üzerini açalım ve un serptiğimiz tezgaha hamuru alalım.

Elimizle yine toparlayıp havasını aldıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Eğer ince hamurlu pizza hazırlamak istiyorsanız aynı hamuru 3 parçaya da bölebilirsiniz.

Kestiğimiz parçayı beze haline getirerek un serptiğimiz tezgahta merdane yardımıyla açalım. Hafifçe un serperek merdaneye yapışmamasını sağlayabilirsiniz.

Açtığımız hamuru pizza tepsisine almadan önce boyutu uygun mu diye kontrol edelim.

Açtığımız hamuru unladığımız pizza tepsisine alalım ve elimizle etrafını düzeltelim.

Dilerseniz normal fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek veya altına mısır unu serperek  de hazırlayabilirsiniz.

Bir çatal yardımıyla hamurumuzun tüm yüzeyine delikler açalım böylelikle hamur pişerken kabarmayacaktır.

Pizza tepsisini önceden ısıttığımız 200° fırına sürerek hamurumuzu 10 dk pişirelim.

Hamurumuz pişerken pizzanın sosu için domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek güzelce karıştıralım.

Yarı pişen hamurumuzu fırından alıp hazırladığımız sosu üzerine bolca sürelim. Kenarlarına doğruda güzelce sürersek kenarlarıda daha güzel kızaracaktır.

Domates sosunun üzerine bolca mozzarella peyniri rendesi veya kaşar peyniri rendesini yerleştirelim.

Üzerine tercihe göre dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş sosis, domates kurusu,dilimlenmiş mantar ve mısır tanelerini ekleyelim.

Son olarak pizzamızı tekrar fırına sürelim ve 200° fırında 20 dk daha pişmeye bırakalım.

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