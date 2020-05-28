28.05.2020 - 14:12 |
Yumurtasız muzlu kek tarifi
Yumurta kullanmadan çok güzel kabaran lezzetli mi lezzetli yumuşacık bir muzlu kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Canan Kurban'ın yaptığı bu mükemmel keki evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte Canan Kurban'ın yumurtasız muzlu kek tarifi...
Yumurta kullanmadan da kek yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Canan Kurban'ın yumurtasız ve harika kabaran muzlu kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Bu keki mutlaka evinizde deneyin. İşte Canan Kurban'ın yumurtasız muzlu kek tarifi...
Malzemeler:
-2-3 adet muz
-3/4 su bardağı esmer şeker
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-2 su bardağı un
-1 çay kaşığı sirke
-Yarım su bardağı su
-1 çay kaşığı kabartma tozu
-1/4 çay kaşığı karbonat
-Bitter çikolata parçaları
-Üzeri için de damla çikolata
Yumurtasız muzlu kek nasıl yapılır?
Canan Kurban'ın yumurtasız kek tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.
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