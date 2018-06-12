2018 FIFA Dünya Kupası'nın maestroları

2018 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Almanya, turnuvaya 19'uncu kez katılmaya hazırlanırken 5'inci şampiyonluğu hedefliyor. Dünya Kupası'nda daha önceki yıllarda 8 kez final oynayarak bu alanda liderliği elinde bulunduran Almanlar, 4 kez ise şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı. Son olarak Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin ile karşılaşan Almanya, Güney Amerika ekibini Mario Götze'nin uzatmalarda attığı tek golle devirerek kupayı kaldırmıştı.

ORTA SAHANIN LİDERİ MESUT ÖZİL

Turnuvanın son şampiyonu güçlü kadrosuyla bu sene de favoriler arasında gösterilirken orta sahanın lideri ise Türk asıllı yıldız Mesut Özil.

Premier Ligi ekiplerinden Arsenal formasını giyen ve gösterdiği performansla Alman Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden olan 29 yaşındaki yıldız, belinde ve dizinde bulunan sakatlık nedeniyle Almanları korkutsa da Dünya Kupası kadrosunda yer almaya devam ediyor. Suudi Arabistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen ve teknik direktör Löw tarafından oyuna dahil edilmeyen Mesut Özil'in turnuvada ise forma giymesi bekleniyor. Özil, daha önceki Dünya Kupalarında 14 kez giydiği Alman Milli Takımı formasıyla ekibine 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.

İSPANYA YILDIZ İSİMLERİYLE KUPAYI İSTİYOR

Toplamda 14 kez Dünya Kupası'na katılan İspanya, 8 yıl aranın ardından turnuvada yeniden şampiyonluk yaşamak istiyor. Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde eden İspanyollar, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Gerard Pique ve Isco gibi önemli yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favori takımlarının başında geliyor.

INIESTA'NIN SON DÜNYA KUPASI

Geçtiğimiz sezon sonunda 16 yıldır A Takım formasını giydiği Katalan ekibi Barcelona'dan duygusal bir vedayla ayrılan İspanyol orta saha Andres Iniesta, son Dünya Kupası'na katılacak.

İspanya Milli Takımı'nda orta sahanın lideri konumunda olan 34 yaşındaki tecrübeli yıldız kimilerince, 'asistten önceki pası veren adam' olarak tanımlanırken, oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Barcelona'da 16 yıla 32 kupa sığdırarak sayısız başarılara imza atan Iniesta, İspanya'nın şampiyon olduğu 2010 Dünya Kupası'nda ise Hollanda ile oynanan final karşılaşmasında ülkesine kupayı kazandıran tek golün sahibiydi. İspanyollar için önemi göz ardı edilemez olan Iniesta, şu ana kadar çıktığı 10 Dünya Kupası karşılaşmasında takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

BREZİLYA ALTINCI ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Dünya Kupası'nda toplamda 5 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda birinciliğini koruyan Brezilya, her turnuvada olduğu gibi bu yıl da favori ülkelerden biri. Son olarak 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Sambacılar, 6'ncı kez kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

ORTA SAHADA LİDER COUTINHO

Kadrosunda Thiago Silva, Casemiro, Neymar gibi önemli yıldızları barındıran Brezilya Milli Takımı'nda orta sahanın lideri ise Barcelonalı yıldız Coutinho olacak. Geçtiğimiz sezon Ocak ayı transfer döneminde Liverpool'dan 120 milyon Euro bonservis ücretiyle Katalan ekibine transfer olan Sambacı, sergilediği performansla göz doldurdu. İlk olarak 2010 yılında A Milli Takım formasını giyen Coutinho, Brezilya ile çıktığı 36 karşılaşmada takımına 9 gol 5 asistlik katkı sağladı.

ARJANTİN FİNALDE KAYBETMİŞTİ

2014 FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaştıkları Almanya'ya 1-0'lık skorla mağlup olarak kupayı ülkelerine götürme şansını kaçıran Arjantin şampiyonluk için yine çok istekli. Daha önce 2 kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Güney Amerikalılar, son şampiyonluğunu ise 1986'da elde etmişti.

LANZINI YERİNE PEREZ

Lionel Messi, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala gibi dünyaca ünlü yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Tangocular, orta sahada ise hayal kırıklığına uğradı. Orta sahanın liderliğini yapan West Ham United'ın yıldız ismi Manuel Lanzini'nin antrenman sırasında ön çapraz bağlarını koparması sonucunda Dünya Kupası'nda yer alamayacak olması Arjantinlileri üzdü. Teknik direktör Jorge Sampaoli, Lanzini yerine kadroya Enzo Perez'i dahil etti.

FRANSA KUPAYA ODAKLANDI

Daha önce yalnızca 1998 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşabilen Fransa, birbirinden önemli isimleriyle kupaya odaklanmış durumda. Rusya'da gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası için hazırlıklarını tamamlayan Fransızlar, son olarak ABD ile hazırlık maçı oynamış ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

ORTA SAHA EMİN ELLERDE

Birbirinden değerli oyunculara sahip olan Fransa'da orta saha emin ellerde. Paul Pogba, N'Golo Kante, Tolisso gibi önemli isimlerin yer aldığı orta sahada zaman zaman ileri uçta da gördüğümüz Antoine Griezmann da etkili olan bir diğer isim.

2014 yılından bu yana Atletico Madrid formasıyla imza attığı başarılar ile ülkesini gururlandıran Griezmann, daha önce 5 Dünya Kupası karşılaşmasında görev alsa da skora direkt olarak etki edememişti. Fransızlar, bu turnuvada ise 27 yaşındaki yıldız isimden çok şey bekliyor.

52 YILLIK ÖZLEME SON VERMEK İSTİYOR

Dünya Kupası tarihinde yalnızca ev sahipliği yaptığı 1966 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşabilen İngiltere, güçlü kadrosu ve yıldızlarıyla teknik direktör Gareth Southgate önderliğinde 52 yıllık özleme son vermek istiyor. Brezilya'da düzenlenen son katıldıkları 2014 Dünya Kupası'nda Roy Hodgson liderliğindeki İngiltere, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmış ve grup aşamasını topladıkları 1 puan ile sonuncu sırada kapatmıştı. Southgate ve öğrencileri ise 2018 FIFA Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek bir önceki turnuvayı unutturmak istiyor.

DELE ALLİ GÜVEN VERİYOR

Orta sahada Eric Dier, Jordan Henderson gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduran İngilizlerde asıl sorumluluk ise Tottenham'ın 22 yaşındaki genç yıldızı Dele Alli'de olacak. İlk kez bir Dünya Kupası karşılaşmasında forma şansı bulması beklenen Alli'ye İngilizler geçtiğimiz sezon boyunca Tottenham'da gösterdiği başarılı performans nedeniyle de oldukça güveniyor. Ekibiyle 36 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Alli, 9 gol 11 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.