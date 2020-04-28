2020 Tokyo Olimpiyatları yeniden ertelenebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedeniyle iptal edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları, salgın kontrol altına alınmazsa 2021’de de yapılamayabilir.

Gelecek yıl koronavirüsün kontrol altına alınamaması halinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Temmuz 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yine erteleneceğini açıkladı.

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori iptal edilen etkinlikle ilgili, “Kontrol altına alınamazsa olimpiyatların gelecek yıl yapılma ihtimali de olmaz" ifadelerini kullandı. Mori, "Eğer dünya salgını durdurmayı başarırsa önümüzdeki yaz olimpiyatları barış içinde düzenleyeceğiz” dedi.

BİR KEZ DAHA ERTELENEMEZ DENMİŞTİ

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın daha fazla ertelenemeyeceğini söylemiş, Komite Başkanı Yoshiro Mori perşembe günü yaptığı açıklamada, 21 Temmuz 2021'de yapılması kararlaştırılan Tokyo Olimpiyatları'nın bir daha ertelenme şansı olmadığını belirtmişti.

Mori, "Sporcuları ve oyun yönetiminin yaşayacağı sorunlar düşünüldüğünde iki yıl ertelenmesi teknik olarak zorluk yaratır" ifadelerini kullanmıştı.

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