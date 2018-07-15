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15.07.2018 - 16:20 | | MOSKOVA (AA)

2022 Dünya Kupası için devir teslim töreni

Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bir futbol topu verdi.

2022 Dünya Kupası için devir teslim töreni
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2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya ile bir sonraki turnuvayı düzenleyecek Katar arasında devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla Kremlin Sarayı'nda, Dünya Kupası'na 2022'de ev sahipliği yapacak Katar için devir teslim töreni düzenlendi.

Putin, Al Sani'ye 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde de kullanılacak beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bir futbol topunu sembolik olarak verdi.

Putin, yaptığı konuşmada, Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle gurur duyduğunu belirterek, "Dünya Kupası sona eriyor. Bu harika sporun hayranları için yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Putin ayrıca, organizasyon için dünyanın her yerinden Rusya'ya gelen futbolseverleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



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