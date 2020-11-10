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10.11.2020 - 20:12 | | Ercan ATA / ANKARA,(DHA) -

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası Roma'da

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası Roma'da
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Avrupa Atletizm Birliği’nin (EA) bu akşam videokonferans sistemiyle yaptığı yönetim kurulu toplantısında gerçekleşen oylama sonucu İtalya’nın başkenti Roma, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Şampiyona için İtalya’nın başkenti Roma ve Polonya’nın Katowice şehri yarıştı. 16 ülkenin katıldığı toplantıda yapılan oylamayı, 16’ya 2 oy farkla İtalya’nın başkenti Roma kazandı.

Roma, 2024 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası Romada

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