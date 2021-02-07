21. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Oakley şampiyon oldu

Golf Mad tarafından Antalya'da düzenlenen 21. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Jacob Oakley şampiyon oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National Golf Kulübünün sahalarında 4 gün süren turnuvada, 19 ülkeden 147 golfçü mücadele etti. Toplamda 37 takımın yarıştığı turnuvada Jacob Oakley şampiyonluğu elde ederek 5 bin avroluk ödülün de sahibi oldu.

Turnuvada ikinciliği Taner Yamaç, Bülent Karataş ve Mihailo Dimitri paylaştı.

Takımlar mücadelesinde ise İsmail Akbulak'ın takımı birinci, Martin Wiegele'in takımı ikinci, Savaş Karataş'ın takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Regnum Carya Otel'de düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.