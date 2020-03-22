37 yaşındaki eski başkan corona virüsten hayatını kaybetti!

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İtalya'da corona virüs üzüntüsü günden güne artıyor. Futbol sahaları da herkesi yıkan bu hastalıktan olumsuz etkileniyor.

Son olarak İtalya Serie C ekiplerinden Pergolettese'nin eski başkanlarından Andrea Micheli'den kötü haber geldi.

37 yaşındaki eski başkan, bir süredir yoğun bakımda virüsle mücadele ediyordu. Ancak bu sabah hastaneden yapılan resmi açıklamada Micheli'nin vefat ettiği belirtildi.

Nefes darlığı ve ciğerlerinde sorun oluşan 37 yaşındaki başkan hastalığa dayanamayarak, herkesi yasa boğdu.