Fenerbahçe bu sene çok farklı...

Karagümrük maçına başlayan on bir oyuncunun sekizi geçen sene yoktu, maç içerisinde bu sayı dokuza çıktı. Her değişikliğin olumlu sonuçlanması şart değildir ama itiraf etmek gerekir ki Fenerbahçe’nin bu seneki kadrosu geçtiğimiz iki yıldan çok daha iyi ve artık sarı lacivertlilerin kadro kalitesi gibi bir şikâyeti söz konusu değil.

Artık mesele eldeki oyunculardan en iyi ilk on biri ve maçların gidişatına, rakibe, sahaya ve benzeri değişkenlere göre değişiklik stratejilerini belirlemek. Kısacası top şimdi Erol Hoca’nım ayağında. Alanyaspor’un olanakları dahilinde kendini göstermeyi başaran Erol Bulut şimdi çok daha geniş olanaklara sahip.

Dünkü maça başlayan oyunculara ilaveten başta Perotti olmak üzere Sisse, Rodrigez, Mert Hakan, Novak, Ferdi, Sinan, Nazım gibi birçok önemli isim var Fenerbahçe kadrosunda. İsimleri yazarken geçen senenin değişmez isimleri olan Dirar, Zanka, Deniz, Ceilson gibi isimlere sıra dahi gelmiyor ve Bakasetas da Erol Bulut ile tekrar çalışmaya çok yakın.

Sözün özü Fenerbahçe Ozan’ı sağ bek, Ceilson’u stoper oynatmak zorunda kalma noktasından rahatlıkla başa güreşebilecek iki on bir oluşturacak kadar alternatifli bir kadroya sahip olma refahına kavuştu. Özellikle santrafor pozisyonunda Erol Hoca’nın nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyorum zira Samatta da Sisse de o bölgenin hakkını verecektir. Fakat ilk planda kulağa hoş gelen bu çeşitliliğin uzun vadede kafa karışıklığına dönüşmemesi için kadroda düşünülmeyecek isimlerin de bir an önce belirlenmesi gerekiyor.

Genç teknik adamın çalışkanlığını, işini çok sevmesini ve disiplinini düşündüğümde kısa henüz kısa olmasına karşın başarılı olarak nitelendirilen teknik adamlık kariyerini Fenerbahçe'de taçlandıracağına inananlardanım.

Altay

Geçen sezon yediği hatalı gollerden sonra “neden Harun değil de Altay” sorusu aklıma çok gelmişti. Fakat her geçen gün bu soruma yanıt niteliğinde oluyor ve Altay, sadece önünde daha iyi bir savunmanın (takım halinde) olmasından değil özgüveninin de yükselmesinden çok daha iyi performanslar sergiliyor. Genç kaleci özellikle geçen sezonlardaki hatalarının üzerine gidip onları en düşük seviyeye indirmeyi başarırsa, Fenerbahçe’nin Engin İpekoğlu’dan başlayıp Rüştü ve Volkan ile devam eden iyi/yerli kaleciler geleneğini sürdürebilir.