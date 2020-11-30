Dün akşam Beşiktaş ne kadar iyi, Fenerbahçe ne kadar kötüydü öyle. Sanki onlar değil de Barselona ile Osasuna oynuyor gibiydi. İstisnasız herkesin Fenerbahçe’yi favori gördüğü, kağıt üzerinde de sarı lacivertlilerin rakiplerinden iyi olduğu bir ortamda Fenerbahçe, kendi standardının çok altındaki, Beşiktaş da kendi standardının çok üstündeki oyunuyla tüm izleyenleri şaşırttı.

Herkes Perotti’yi överken Rıdvan çıktı sahneye, Pelkas’tan beklenenleri Gezal yaptı. Sosa sahada hayalet gibi dolaşırken Mensah arkadaşlarıyla paslaşmakla meşguldü. Ve en büyük farkı da sadece attığı gollerle değil, verdiği paslarla da, yaptığı koşularla da mükemmel bir kırk beş dakika çıkaran Abubakar yarattı.

Tüm bunları alt alta koyunca ortaya çıkan ilk sonuç şu: Beşiktaş zihin olarak maça çok iyi, Fenerbahçe’de çok kötü hazırlanmış. Maçın ilk dakikasından itibaren siyah beyazlılar yaptıklarıyla “bu maçı kazanmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz” mesajı verirken, ev sahibi takımdan gelen mesaj “biz bu maçı nasıl olsa alırız” gibiydi ve futbol tanrıları rehaveti bir kez daha cezalandırıldı.

Maçı izlemeyenler için bu yazdıklarım kulağa abartılı gibi gelebilir. Fakat Fenerbahçe o kadar yok, Beşiktaş da o kadar vardı ki konuk takım bir kişi eksik kalsa dahi maçta hiçbir şey değişmedi.

Bu karşılaşma iki yeni nesil teknik direktörün karşılaşması açısından da önemliydi. İki hocayı kıyasladığımda ben tercihimi daima Erol Bulut’tan yana kullanırım ama dün akşam Sergen Hoca, kadro tercihi, oyun anlayışı ve hepsinden önemlisi de öğrencilerini maça motive edişiyle, kendisine göre daha tecrübesiz olan Erol Hoca’ya resmen ders verdi. Erol Bulut, çıkardığı hücum kadrosu ile sanki farklı galibiyet peşindeydi ve bu anlayış tam da tecrübesiz teknik direktörlere göre bir durumdu. Bununla birlikte Sisse’yi oyundan alması, rakip bir kişi eksik kalsa da bu durumu avantaja dönüştüremeyişi onun hanesinde büyük eksiler oluşturdu.

Velhasıl dün tam da “futbolun adaleti yok” diyenlerin yanıldığını gösteren bir maç oldu. Zira Beşiktaş o kadar hak etti ki o veya bu nedenle dün akşam kazanamasa futbol adına büyük yazık olacaktı.