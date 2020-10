İlk devre Fenerbahçe adına sahada Klark Kent vardı, ikinci yarı Süpermen çıktı otaya. Her ne kadar bu siyahla beyaz arasındaki farkta devre arasında yapılan Sosa / Sisse değişikliğinin payı olduysa da bu işin görece küçük nedeniydi. Asıl neden ise ilk yarıda organize olmakta zorlanan ve Trabzonspor’un etkili kontra atakları karşısında zorlanan sarı lacivertlileri oyuncuların takım olarak ikinci yarıya daha konsantre bir şekilde başlamalarıydı.

İlk yarıda üstün olan, istediklerini yapan ve golü bulan taraf Trabzonspor, ilk haftalardaki puan kayıplarının tam tersi istikamette iyi bir oyun sergiledi. Orta alan hakimiyetini ele geçirdi, rakibe ileride basıp çok iyi paslaştı ve taraftarlarına adeta geçen sezondan kalma bir kırk beş dakika izlettirdi.

Fakat ikinci yarı Gustavo’nun daha dikkatli oluş ve, Pelkas, Ozan, Valensiya üçlüsünün vites yükseltmesiyle kontrol tamamen sarı lacivertlilerin eline geçti. Art arda bulunan iki golden sonra rakibin gardı düştü ve Fenerbahçe maçın sonunu kolay getirdi.

Erol Hoca’nın, belli ki eski takımına karşı konsantre olamamış Sosa’yı kenara çekmesi son derece yerinde bir karardı ancak aynı şeyi Pelkas ve Valensiya’nın oyundan alınması için söylemek çok zor. Çünkü iki isim de ikinci yarıya oldukça iyi başlamış, ikinci golün kaydında bir fiil görev almış ve moral kazanmıştı. Fenerbahçe’nin çok geniş bir kadroya sahip olması her oyuncunun her maç oynaması gerektiği anlamına gelmiyor. Örneğin Mert Hakan, her ne kadar büyük umutlarla transfer edilmiş ve önemli bir potansiyele sahip olsa da şu ana kadar formayı hak edecek bir görüntü sergilemedi. Aynı şekilde Pelkas’ın yerine Novak’ın oyuna girmesi de Fenerbahçe’ye çok bir şey kazandırmadı. Erol Bulut’a güveniyorum ve onun artık ilk on biri hemen hemen netleştirdiğine inanıyorum ancak oyuncu değişiklikleri konusunda daha dikkatli olması ve gereksiz değişikliklerden kaçınması gerekiyor.

Bu galibiyet, iki takımın mevcut sezondaki görüntüleri dikkate alındığında sürpriz değil. Trabzonspor geçen sezona kıyasla , kaybettiği önemli oyunculara paralel olarak ciddi bir düşüş yaşıyor ve yeni teknik direktör şimdiden tartışılıyor (zaten ben Ünal Karaman'ın neden gönderildiğini hiç anlayamadım). Fenerbahçe ise tabiri caizse tepeden tırnağa yenilediği ve güçlendirdiği kadrosuyla, zaman zaman acaba dedirtse de, geçtiğimiz sezon hatta sezonlara kıyasla çok daha etkili ve iyi oynayıp taraftarına umut veriyor.

