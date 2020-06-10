Aalborg - Aarhus canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Zirve için yanıp tutuşan FC Kopenhag deplasmanına giden Randers ile "İlk 6"da kalma adına averaj hesabına girdiği için kafası rahat olan Aalborg, Aarhus karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkarken, 45'te 3 değişiklik daha yapıp aklının tamamen kupa maçında olduğunu göstermişti.

Aarhus ise takımın en potansiyelli ve bu sezon en formda (27 maç - 10 gol - 10 asist) ismi Mustapha Bundu'yu kupa yarı finaline sakladı. Deplasmana da 20 kişilik kafileyle gittikleri ve maç saati 2 oyuncunun kadrodan kesileceği açıklandı. TD David Nielsen, "Ligdeki maçı kazanmış olsak da kupa ile lig maçını ayrı tutmak lazım. Biz de ayrı düşüncelerle bu maça hazırlandık. Yarı finale gelene kadar çok zorlu maçları geride bıraktık, final için de elimizden geleni yapacağız..." dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında mücadeleye sadece 280 seyirci alınacak ve bunların yalnızca 28 tanesi deplasman ekibi Aarhus seyircisi olabilecek...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Aarhus kazandı.

- Aarhus'un koronavirüs salgını dönüşü sonrasında oynadığı 3 maçın 2'si, Aalborg'un ise 2 maçın 2'si de "karşılıklı gol" ile bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Danimarka Kupası mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "1.5 ÜST" oldu! %18'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp daha garanti bir seçime gitmiş ve sadece 2 gole yönelmiş... %17'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.