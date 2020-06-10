Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Aalborg - Aarhus canlı bahis heyecanı Misli.com'da
10.06.2020 - 09:50 |

Aalborg - Aarhus canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Aalborg ile Aarhus arasında geçtiğimiz hafta sonu ligde oynanan maçı kazanan Aarhus olmuştu! İki takım kozlarını bu sefer kupada paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Aalborg - Aarhus canlı bahis heyecanı Misli.com'da
ABONE OL

Zirve için yanıp tutuşan FC Kopenhag deplasmanına giden Randers ile "İlk 6"da kalma adına averaj hesabına girdiği için kafası rahat olan Aalborg, Aarhus karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkarken, 45'te 3 değişiklik daha yapıp aklının tamamen kupa maçında olduğunu göstermişti.

Aarhus ise takımın en potansiyelli ve bu sezon en formda (27 maç - 10 gol - 10 asist) ismi Mustapha Bundu'yu kupa yarı finaline sakladı. Deplasmana da 20 kişilik kafileyle gittikleri ve maç saati 2 oyuncunun kadrodan kesileceği açıklandı. TD David Nielsen, "Ligdeki maçı kazanmış olsak da kupa ile lig maçını ayrı tutmak lazım. Biz de ayrı düşüncelerle bu maça hazırlandık. Yarı finale gelene kadar çok zorlu maçları geride bıraktık, final için de elimizden geleni yapacağız..." dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında mücadeleye sadece 280 seyirci alınacak ve bunların yalnızca 28 tanesi deplasman ekibi Aarhus seyircisi olabilecek...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Aarhus kazandı.

- Aarhus'un koronavirüs salgını dönüşü sonrasında oynadığı 3 maçın 2'si, Aalborg'un ise 2 maçın 2'si de "karşılıklı gol" ile bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Danimarka Kupası mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "1.5 ÜST" oldu! %18'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp daha garanti bir seçime gitmiş ve sadece 2 gole yönelmiş... %17'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

Aalborg - Aarhus canlı bahis heyecanı Misli.comda

Guardiola, Manchester City'i lige hazırlıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş transfer haberleri | Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu...
    Beşiktaş transfer haberleri | Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu...
  2. Beşiktaş'ta Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic gündemde!
    Beşiktaş'ta Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic gündemde!
  3. Son dakika | Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım planı ortaya çıktı
    Son dakika | Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım planı ortaya çıktı
  4. Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ayrılıyor...
    Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ayrılıyor...
  5. Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
    Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!

Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!

Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...

Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...

At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak

At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak

Galatasaray’ın değeri düştü!

Galatasaray’ın değeri düştü!

Sıradaki Haber