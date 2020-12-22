Abdullah Avcı: “Burası Trabzonspor, yukarıda olması lazım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başarıya odaklı kısa vadeli plan yaptığını, bunun ardından uzun vadeli hedeflere yöneleceklerini söyledi.



Kulübün medya bölümüne konuşan Avcı’nın konuşmasından satır başları şöyle:

- Trabzonspor ile benim hedeflerim aynı doğrultuda örtüştüğü, bu hedefe beraber koşabilmek için buradayım.

-Bugün itibarıyla Trabzonspor’da uzun vadede değil aslında pragmatik, kısa vadede ve aynı zamanda sonuç odaklı olacak planlarımız var. Bu süreçte oyunu çabuk değiştirebilecek, hem oyunu hem duygusunu hem de aklını oyun planlarının içine koyabilecek kısa vadeli bir planın içerisindeyiz.

- Önümüzdeki devrenin bitimine kadar oynayacağımız maçlar, burada alacağımız sonuçlar bir sonraki hedefleri nereye koyacağımızı daha net belirleyecek.

- 25-26 yaş ortalaması olan bir oyuncu grubu var ve şu an itibariyle öğrenmeye açık. Bunu sonuçlarla da desteklersek özellikle ocak ayında kısa vadede ne olabileceğini çok daha net söyleyebilirim.

- Ancak burası Trabzonspor, yukarıda olması lazım, yarışması lazım. Onun için pragmatik sonuçları nasıl alabileceğimiz ve eksiklerimiz üzerine hızlıca çalışıyoruz.

-Burası verimli topraklar... Trabzonspor hep kendi içinden oyuncular çıkartmıştır. Geçmişinden bu bugüne baktığımızda hem kendi bünyesinde hem de Türkiye ve Avrupa’da bu oyuncular sahne almıştır. Onun için bir yandan yarışırken bir yandan da içimizdeki o verimli topraktan çıkan insan kaynağını doğru kullanmaya çalışacağız.

- Duygularımızla oynarsak evet maç kazanacağız ama kaybettiğimiz de olacak. Duygumuz olacak bunun yanında da rakibe göre futbol aklımız olacak.

- Adım adım gideceğiz ama hızlı adımlar olacak.

- Sabırlı olacağız ama uzun bir sabır istemiyorum. Kazanma akışkanlığı yakalayacağız. Trabzonspor büyük kulüptür. Yarışacaktır, yarışmanın içinde olacaktır.

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