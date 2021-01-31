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HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması: Çok değerliydi!
31.01.2021 - 21:38 |

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması: Çok değerliydi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması: Çok değerliydi!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Ligin en iyi, en iştahlı, en coşkulu takımına karşı mücadele ettik. Bir organizasyonla, beraber oynayarak, kazanarak çıkmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ GÜNLERİ ÇOK DEĞERLİYDİ"

Beşiktaş'tan ayrılmasının üzerinden 1 yıl geçen Abdullah Avcı, "Bugün Beşiktaş'tan ayrılışımın üstünden tam 367 gün geçti. Tarihine saygı duyduğum, tarihi çok büyük bir kulüpte teknik adamlık yaptım. Çok değerliydi. Bugün bu duyguları bana Trabzonspor yaşatıyor. Hissettiklerini görebiliyorum." şeklide konuştu.

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