Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi! "İstediğin parayı verirdim"
17.04.2020 - 19:53 |

Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi! "İstediğin parayı verirdim"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, yıllar sonra Chelsea'den gelen teklifi anlattı. Chelsea Başkanı Abramovich'in Beşiktaş başkanına Sergen Yalçın ile ilgili konuşmasını aktardı. Okan Koç ayrıca Ersun Yanal'ın kendisiyle ilgili söylediği sözlere cevap verdi.

Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi! "İstediğin parayı verirdim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Chelsea için transfer itirafı geldi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, Radyospor'a konuştu. Koç, "2003 yılında Chelsea'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye "Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim." demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." dedi.

Koç, Ersun Yanal'ın kendisi hakkında söylediği "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz.. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık." sözler üzerine ise, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir." diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mike Tyson'ın kaplan ile anısı ses getirdi...

Abramovichten Sergen Yalçın teklifi İstediğin parayı verirdim

Cesc Fabregas'ın Chelsea Formasıyla Yaptığı En İyi Asistler

    Diletta Leotta karantinada egzersiz yapmak için sandalyeyi kullandı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    NBA'den corona için maske sürprizi

    NBA'den corona için maske sürprizi

    Cenk Renda: 'Yıkıldım, Cenk buraya kadarmış' dedim

    Cenk Renda: 'Yıkıldım, Cenk buraya kadarmış' dedim

    Stephen Curry corona virüs itirafı!

    Stephen Curry corona virüs itirafı!

    Son dakika | Radamel Falcao'nun yeni takımını açıkladılar

    Son dakika | Radamel Falcao'nun yeni takımını açıkladılar

    Sıradaki Haber