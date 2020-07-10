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10.07.2020 - 22:10 |

Açıklandı! Wimbledon'dan tenisçilere 10 milyon pound...

İptal edilen grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, 620 sporcuya 10 milyon pound verileceği duyuruldu.

Açıklandı! Wimbledon'dan tenisçilere 10 milyon pound...
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Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tenisçilere 10 milyon pound verilecek. 

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club'dan (AELTC) yapılan açıklamada, turnuvaya katılmaya hakkı olan 620 sporcuya 10 milyon pound ödeme yapılacağı duyuruldu. 

Ödemelerin sporcuların dünya sıralamasına göre ayarlanacağı aktarıldı.

Açıklandı Wimbledondan tenisçilere 10 milyon pound...

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