Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI)
30.07.2020 - 18:26 |

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI)

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kazanan takım Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son ekip olacak. Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz...

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI)
ABONE OL

2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek zorlu randevuda Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor...

Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım Süper Lig'e adını yazdıracak. Daha önce TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayan Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e yükselmişti.

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI)

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Mitroviç, Rassoul, M.Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Erkan, Volkan, M.Akyüz

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Barış, Fatih, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Kaan Ayhan'dan transferde ters köşe!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı

 

Arsenal'in 2017 Sezonu FA Cup zaferinin hikayesi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. F1 pilotu Sergio Perez, Silverstone'da yarışamayabilir
    F1 pilotu Sergio Perez, Silverstone'da yarışamayabilir
  2. New York Knicks'te Thibodeau dönemi
    New York Knicks'te Thibodeau dönemi
  3. Pirlo, Juventus 23 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçti
    Pirlo, Juventus 23 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçti
  4. Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti
    Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti
  5. Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı
    Son dakika transfer haberleri | Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fabrice N'Skala ile anlaştı

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fabrice N'Skala ile anlaştı

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti

Son dakika | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 60 gün hak mahrumiyeti

Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı

Son dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı

Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Play-Off final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Play-Off final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Sıradaki Haber