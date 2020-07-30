Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI)

2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek zorlu randevuda Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor...

Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım Süper Lig'e adını yazdıracak. Daha önce TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayan Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e yükselmişti.

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Mitroviç, Rassoul, M.Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Erkan, Volkan, M.Akyüz

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Barış, Fatih, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech