Adana Demirspor-Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Adana Demirspor-Karagümrük maçı için geri sayım sürüyor. TFF 1. Lig play-off final maçında bu akşam Eryaman Stadyumunda oynanacak olan mücadele Adana Demirspor-Karagümrük karşı karşıya gelecek. Play-off eşleşmesinde Bursaspor ve Akhisarspor'u saf dışı bırakan iki takım bu akşam finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını Süper Lig'e yazdırırken önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'e çıkan son takımda resmen belli olmuş olacak. Peki Adana Demirspor-Karagümrük maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Adana Demirspor-Karagümrük maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TFF 1. Lig play-off final maçında bu akşam Adana Demirspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumunda oynanacak olan mücadeleden galip ayrılan takım Süper Lig'e adını yazdıran son takım olacak. Bilindiği üzere Süper Lig'e yükselme şansı elde eden Hatayspor ve Büüykşehir Erzurumspor'un ardından oynanan dörtlü finallerde Adana Demirspor, Bursaspor'u saf dışı bırakırken Karagümrük ise Akhisarspor'u play-off dışına itmişti. Bu akşam gerçekleştirilecek olan final müsabakasının ardından galip gelen takım Süper Lig'e adını yazdıran son takım ünvanını elde edecek.
Peki Adana Demirspor-Karagümrük maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Karagümrük maçı bu akşam saat 21:00'de oynanacak. Eryaman Stadyumunda oynanacak play-off final maçı beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.
Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek olan mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, ve Tarık Ongun yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba.
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech.