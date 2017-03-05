Adanaspor - Atiker Konyaspor: 0-1

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Adanaspor mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta, 29. dakikada Jonsson'un attığı golle geriye düştü. İlk yarıda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor soyunma odasına 1-0 önde giren taraf oldu.

İkinci yarıda her iki takımında mücadelesi başka gol getirmezken, maçın bitimine kısa bir süre kala istenmeyen olaylar yaşandı.

MAÇTA OLAYLAR ÇIKTI

Maçın 87. dakikada tribünlerden adılan yabancı madde Konyasporlu Skubic'e isapet edince oyun durdu.

Bu arada bir Adanaspor taraftarı sahaya girdi, güvenlik güçleri taraftara müdahele ederek saha dışına çıkardı.

Adanaspor taraftarları yönetimi istifaya çağırırken, bazı taraftarlar stat koltuklarını sökerek sahaya attı.

Taraftarlara sakinleşmeleri yönünde anons yapıldı. Oyun yaklaşık 15 dakika durdukdan sonra yeniden başladı. Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca karşılaşma Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Adanaspor üst üste 4. maçından da yenilgiyle ayrılırken, Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla Adanaspor 17 puanda kalırken, Atiker Konyaspor puanını 32'ye yükseltti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu

Adanaspor: Itandje, Halil İbrahim Pehlivan, Didi, Ramos, Digao, Roni, Cem Özdemir (Dk. 79 Reynaldo), Koman, Foguinho, Magaye, Vinicius (Dk. 63 Ahmet Dereli)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Vukovic, Ali Turan, Douglas (Dk. 39 Fofana), Skubic, Hadziahmetovic, Jonsson (Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez), Ali Çamdalı, Bajic, Ömer Ali Şahiner, Rangelov (Dk. 76 Volkan Fındıklı)

Gol: Dk. 29 Jonsson (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Ahmet Dereli, Dk. 77 Digao (Adanaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Digao'un şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada Adanaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi. Atiker Konyaspor defansının hatasından yararlanan Magaye, kaleci Serkan Kırıntılı'yla karşı karşıya kaldı. Kaleciye çalım atan Magaye, pasını boş durumdaki Roni'ye aktardı. Bu futbolcunun çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

29. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Adanaspor defansının uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Skubic, pasını Jonsson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Kalan sürede başka gol olmayınca ilk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İLK 11'LER

Adanaspor: Itandje, Ramos, Jose Vinicius, Freitas, İbrahim, Renan, Koman, Cem, Roni, Vinicius Silva, Magaye.

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Rangelov, Bajic.