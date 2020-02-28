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Haberler1.Lig Haberleri Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi
28.02.2020 - 16:01 | | AA

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da Eyüp Arın'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, Coşkun Demirbakan getirildi.

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Demirbakan'ın, başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği ve kendisiyle mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti.

Adanasporda teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

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