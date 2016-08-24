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24.08.2016 - 23:11 | | RİZE (AA)

Adebayor ve Flamini askıya alındı!

Çaykur Rizespor Kulübü, ekonomik şartlar ve futbolcuların özel istekleri nedeniyle Adebayor ve Flamini transferlerini askıya aldı.

Adebayor ve Flamini askıya alındı!
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Çaykur Rizespor Kulübü, bonservisleri ellerinde bulunan ve ön anlaşma sağladığı Emmanuel Adebayor ve Mathieu Flamini'nin transferlerini, ekonomik koşullar ve futbolcuların özel istekleri nedeniyle askıya aldı.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu, ilk görüşmelerin ardından Adebayor ve Flamini ile ön anlaşma sağlamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, İngiltere'ye giderek, futbolcu temsilcileri ve iki oyuncuyla transferdeki son şartları görüştü.

Dün yapılan görüşmelerde ekonomik şartlarda anlaşamayan Ferah, bugün Adebayor ve Flamini ile tekrar bir araya geldi. Yapılan son görüşmede de olumlu sonuç çıkmayınca, Çaykur Rizespor, yüksek maliyetler, sponsor anlaşmaları ve futbolcuların özel istekleri nedeniyle iki transfer için de beklemeye çekildi.

Yeşil-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, her iki futbolcunun kulüp tarafından teklif edilen miktarı kabul etmesi durumunda bu transferlerin tekrar gündeme gelebileceği ifade edildi.

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