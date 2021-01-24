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HaberlerGalatasaray Haberleri Advocaat'tan Nicolai Jörgensen açıklaması: 15 milyon Euro veren varsa, o zaman transferi düşünürüz
24.01.2021 - 09:20 | | Sporx

Advocaat'tan Nicolai Jörgensen açıklaması: 15 milyon Euro veren varsa, o zaman transferi düşünürüz

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Galatasaray'a transferi gündemde olan Nicolai Jörgensen için açıklamalarda bulundu.

Advocaat'tan Nicolai Jörgensen açıklaması: 15 milyon Euro veren varsa, o zaman transferi düşünürüz
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan forvet oyuncusu Nicolai Jörgensen için takımı Feyenoord'dan açıklama geldi.

Teknik direktör Advocaat, Danimarkalı forvet oyuncusunun transferi için çarpıcı sözler sarf etti.

"KİRALIK GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Hollandalı teknik adam Jörgensen ile ilgili; "15 milyon avro veren varsa, o zaman transferi düşünürüz. Kesin olan bir şey var, herhangi bir takıma kiralanması kesinlikle mümkün değil. Bunu netliğe kavuşturalım." dedi.

Nicolai Jörgensen'in takımıyla sözleşmesi 2022 yazında bitiyor. Danimarkalı 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.

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Advocaattan Nicolai Jörgensen açıklaması: 15 milyon Euro veren varsa, o zaman transferi düşünürüz

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