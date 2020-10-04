Ahmet Ağaoğlu: "Çünkü artık bugün o gün"

Trabzonspor Başkanı, özellikle Gaziantep maçının hakemi Fırat Aydınus’a sert eleştiriler getirerek, “UEFA’ya, FIFA’ya, AIHM’e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus’un bir senede yönettiği 3 maç, bizim 7 puanımıza mal oldu” dedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Riva’da Türkiye Futbol Federasyonu tesisleri önünde açıklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu’nun yanında Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da hazır bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüşemediklerini kaydeden Ahmet Ağaoğlu, uzatmalarda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep maçının hakemi Fırat Aydınus’a sitem etti.



Trabzonspor Başkanı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Nihat Başkan’la görüşemedik. Maçtan sonra birkaç defa aradım, telefonları kapalıydı. 2-3 yönetim kurulu üyesine ulaştım, onlar ifade etti. Gaziantep maçının ertesi günü saat 14.00’te kendisiyle görüşeceğimizi iletmelerini söylemiştim. Sabah saat 10.00’a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey’le görüştük. Kendisi de “Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum” dedi. Başka bir gün olmaz mı gibi bir soru yöneltti Kadir Bey. Ben de “Başka bir gün olmaz, o gün bugün” diye yanıtladım.



‘Daha sıkıntılı’

-Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik.

-Çünkü artık bugün, o gün. Bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün.

-Fırat Aydınus... Bir sene içerisinde yanılmıyorsam yine ekim ayındaydı, Göztepe maçımız esnasında... Yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler’in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı.

-Daha sonra yine Fırat Aydınus’un yönettiği bir maç vardı. Nwakaeme’ye yapılan, uzaydan dahi görülen bir penaltıyı Aydınus’un es geçmesi, görmemesi, görememesi ve her ne hikmetse VAR’ın da hiçbir müdahalede bulunamaması, verilmeyen bir penaltı, kaybolan 2 puan vardı.

-UEFA’ya, FIFA’ya, AIHM’e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus’un bir senede yönettiği 3 maç bizim 7 puanımıza mal oldu.

‘İlk tepkileri: Referee!’

Hakemlere olan eleştirisini yeni transferleriyle yaptığı görüşmeyi örnek vererek anlatan Ahmet Ağaoğlu, “Premier Lig’den gelip de ayağının tozuyla Denizlispor maçında forma giyen 2 oyuncuma şunu sordum: “24 saat içerisinde Süper Lig’de maça çıktınız. İlk dikkatinizi çeken şey neydi?” İkisinden de gelen şey şuydu: Referee” dedi.

‘Bir yanlışlık var’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “MHK kökünden değişmeli” yorumunu yaptı. Bordo-mavili başkan, “Nihat Özdemir, bize Zekeriya Alp MHK’si oluştuğu zaman endişelerimiz sonrası şunu dedi: ‘Başkanım, geçen sene Trabzonspor’a çok büyük haksızlık yapıldığının farkındayım. Ancak Zekeriya Alp MHK’sinin kefili benim. Hiçbir sorun olmayacak.’

Şimdi soruyorum, son 2 yıl içerisinde kaç MHK değişti. 4 MHK değiştikten sonra tartışmalar, sıkıntılar hala artarak devam ediyorsa demek ki sistemde bir yanlışlık var. Eğer hakemlerimiz bu şekilde konuşuluyorsa demek ki bu işin içinde büyük yanlış var. Hatayı başka yerlerde aramak, devekuşu gibi kafayı kuma gömmektir” diye konuştu.

Flavio’ya sahip çıktı

Trabzonspor’da ligin ilk 4 haftasında 2 kırmızı kart gören yeni transfer Flavio’ya sahip çıkan Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçındaki pozisyonu anlattı.

Ağaoğlu, “Maçta VAR’ın devreye girmesiyle verilen penaltıya baktığımızda bir kere temas pozisyonu öncesi rakip takımın 7 numaralı oyuncusunun bariz bir şekilde sol eliyle topla oynadığını ve topun yön değiştirdiğini görüyoruz.

Devamında da Flavio’nun topa teması, doğal olarak rakibe teması var. Geçen sene Ulenberg’in yapmış olduğu yorumun üzerinden düşünürsek bu pozisyona faul çalınmaması lazım” dedi.

Oyuncusunu koruyan Trabzonspor Başkanı, “Bir oyuncu düşünün kariyeri boyunca kırmızı görmemiş, ilk ve ikinci maçında kırmızı kart görüyor. Bazı insanlar da oyuncuyu eleştirmek gibi bir yanlışın içerisine giriyorlar” yorumunu yaptı.

‘İki saat ceza çok uzun!’

Ahmet Ağaoğlu, MHK’ye eleştiriler getirdi. Yine Fırat Aydınus örneğini vurgulayan Ağaoğlu, “Ben geçen seneki Göztepe maçında bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana aynen şunu söyledi: “Konuyu araştırdım, Fırat’ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler’de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım.” Bunu bana salı günü kullandı. Aradan 2 saat geçtikten, haftanın hakemleri açıklandıktan sonra Sivas maçına Koray Gençerler’in VAR olarak atandığını gördüm. Ben de Nihat Özdemir’e, “2 saatlik ceza çok uzun bir cezaymış sayın başkanım” dedim” ifadelerini kullandı.

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