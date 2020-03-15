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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu: Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir
15.03.2020 - 18:11 |

Ahmet Ağaoğlu: Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte... Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamamız. Seyircisiz oyundan en ciddi şekilde etkilenen takımız. Hafta içerisinde 41 bin taraftar istemiştik, 41 bin taraftar bu maçı bekliyorduk. Başakşehir açısından fazla bir sıkıntı yok, seyirciye oynadıkları maç sayısı oldukça az. Onlar bu tip atmosferlere alışıklar. Başakşehir'in 1-1.5 pozisyonu vardı ikinci yarıda. Net olarak, bize yarayan bir skor değil. Mutlak galibiyet bekliyorduk. Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar... Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda ligin sonucuna tesir ediyor. Pozisyondan 2-3 dakika sonra telefonuma düştü Nwakaeme'nin pozisyonu. Bariz penaltı. Ne hikmetse VAR'a bile gidilmedi. Bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir ediyor. Daha 8 maç var ama nasıl oynanacağı açık net bilinmiyor. Son düdük çalıncaya kadar bir pozisyon garantisi yok. Biz yarışın içindeyiz ve devam edeceğiz. Abdülkadir Ömür'ün durumuyla alakalı henüz bir bilgim yok."

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Ahmet Ağaoğlu: Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir

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