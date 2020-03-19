Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu: "Tüm futbolcular Trabzon'da kalacak"
19.03.2020 - 19:04 | | DHA

Ahmet Ağaoğlu: "Tüm futbolcular Trabzon'da kalacak"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu: "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: "Tüm futbolcular Trabzon'da kalacak"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Ne karar alınırsa ona uyulmalı ve uygulanması için de destek olunmalı" açıklaması yaparken, 2-3 gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına da yardımcı oluruz. Çünkü milletin sağlığının kontrolü devlettedir. Devlete şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye şart koşmayız. Toplumun doğrusu, bireylerin doğrusundan önemli diye konuştu.

SALI GÜNÜNE KADAR TAKIM İZİNLİ, SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ

Ağaoğlu, takıma şu an izin verildiğini belirtirken, "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon'da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Salı günü çalışmalara başlayacağız. Ligin başlama zamanı da belli değil çünkü salgının ilerleyişine göre kararlar alınacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Toplantısı mutlaka olur ve orada konuşulur dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Bakan Kasapoğlu resmen açıkladı: Liglerin ertelenmesine karar verdik

Ahmet Ağaoğlu: Tüm futbolcular Trabzonda kalacak

FC Barcelona Oyuncuları Evde Önlemlerini Alıyor

    Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atalay Babacan'ın 3 maçlık cezası 2'ye indirildi

    Atalay Babacan'ın 3 maçlık cezası 2'ye indirildi

    Son dakika | Bakan Kasapoğlu resmen açıkladı: Liglerin ertelenmesine karar verdik

    Son dakika | Bakan Kasapoğlu resmen açıkladı: Liglerin ertelenmesine karar verdik

    Premier Lig 30 Nisan'a kadar ertelendi!

    Premier Lig 30 Nisan'a kadar ertelendi!

    Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile toplantısı sonrası açıklama yapacak

    Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile toplantısı sonrası açıklama yapacak

    Sıradaki Haber