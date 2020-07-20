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20.07.2020 - 08:52 |

Ahmet Çakar'dan Belözoğlu iddiası: Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur!

Ahmet Çakar, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından, Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük yapacak olan Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.

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Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Emre Belözoğlu'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.

Ahmet Çakardan Belözoğlu iddiası: Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur

Eski hakem, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.

Çakar, "Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.

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2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.

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Ahmet Çakardan Belözoğlu iddiası: Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur

 

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